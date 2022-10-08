Программа передач Россия 1 на 8 октября 2022

Телепрограмма Россия 1 на 8 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Россия 1 на 08.10.2022



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Татарстан. Перловка

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:00 Доктор Мясников

13:05 Сердце матери. 1-я - 4-я серии

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Песни Михаила Танича

20:00 Вести

21:00 Доченьки

00:45 Мне с вами по пути

03:55 Нинкина любовь



В программе передач возможны изменения.