Программа передач Россия 1 на 8 октября 2022

Телепрограмма Россия 1 на 8 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Россия 1 на 08.10.2022
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Татарстан. Перловка
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Доктор Мясников
13:05 Сердце матери. 1-я - 4-я серии
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Песни Михаила Танича
20:00 Вести
21:00 Доченьки
00:45 Мне с вами по пути
03:55 Нинкина любовь
В программе передач возможны изменения.