Программа передач ТВЦ на 8 октября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 8 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач ТВЦ на 08.10.2022
04:25 Кукловод. 4-я серия
05:20 Семейные драмы. Несчастный кинобрак
06:00 Не обмани. 1-я серия
06:45 Не обмани. 2-я серия
07:30 Православная энциклопедия. Жизнь после смерти. Продолжение разговора. Путешествие в Тарусу. Михаил Васильевич Ломоносов
07:55 Сельский детектив. Днём с огнём. 1-я - 4-я серии
11:30 События
11:45 Дети понедельника
13:30 Проклятие брачного договора. 1-я серия
14:30 События
14:45 Проклятие брачного договора. 2-я - 4-я серии
17:20 Семь страниц страха. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:00 Право знать!
23:15 События
23:25 Следствие ведёт КГБ. Шпион на миллиард долларов
00:10 Женщины Сталина
00:50 Специальный репортаж. Стратегия долголетия
01:15 Хватит слухов! 59-я серия
01:40 Хроники московского быта. Последняя рюмка
02:25 Хроники московского быта. Жёны секс-символов
03:05 Хроники московского быта. Родные иностранцы
03:45 Хроники московского быта. Звездная прислуга
04:30 Битва за наследство. Фильм 6-й
В программе передач возможны изменения.