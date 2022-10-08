Программа передач ТВЦ на 8 октября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 8 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач ТВЦ на 08.10.2022



04:25 Кукловод. 4-я серия

05:20 Семейные драмы. Несчастный кинобрак

06:00 Не обмани. 1-я серия

06:45 Не обмани. 2-я серия

07:30 Православная энциклопедия. Жизнь после смерти. Продолжение разговора. Путешествие в Тарусу. Михаил Васильевич Ломоносов

07:55 Сельский детектив. Днём с огнём. 1-я - 4-я серии

11:30 События

11:45 Дети понедельника

13:30 Проклятие брачного договора. 1-я серия

14:30 События

14:45 Проклятие брачного договора. 2-я - 4-я серии

17:20 Семь страниц страха. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:00 Право знать!

23:15 События

23:25 Следствие ведёт КГБ. Шпион на миллиард долларов

00:10 Женщины Сталина

00:50 Специальный репортаж. Стратегия долголетия

01:15 Хватит слухов! 59-я серия

01:40 Хроники московского быта. Последняя рюмка

02:25 Хроники московского быта. Жёны секс-символов

03:05 Хроники московского быта. Родные иностранцы

03:45 Хроники московского быта. Звездная прислуга

04:30 Битва за наследство. Фильм 6-й



В программе передач возможны изменения.