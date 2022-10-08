Программа передач НТВ на 8 октября 2022

Телепрограмма НТВ на 8 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач НТВ на 08.10.2022



03:40 Мент в законе-9. «Отрава», 1-я и 2-я серии

05:10 Спето в СССР

05:55 Инспектор Купер. «Для тех, кому за сорок», 1-я и 2-я серии

07:30 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым

12:00 Квартирный вопрос

13:00 Секрет на миллион. Алла Данько

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 ЧП. Расследование

17:00 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:10 Оригинальное музыкальное «Шоу Аватар»

22:50 Ты не поверишь!

23:50 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

00:30 Квартирник НТВ у Маргулиса. Zero People

01:50 Дачный ответ

02:45 Таинственная Россия

03:40 Мент в законе-9. «Отрава», 3-я и 4-я серии



В программе передач возможны изменения.