Программа передач 5 канал на 8 октября 2022

Телепрограмма 5 канала на 8 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.



Программа передач 5 канала на 08.10.2022



05:00 Филин. 7-я - 12-я серии

09:00 Светская хроника

10:05 Они потрясли мир. Вячеслав Тихонов и Нонна Мордюкова. Лед и пламя

10:45 Медвежья хватка. 1-я - 4-я серии

14:25 Беги! 1-я - 4-я серии

18:15 След. Пикник

18:55 След. Красота спасет мир

19:30 След. Очень дикая расправа

20:30 След. Чужая жизнь

21:20 След. Холм мертвецов

22:10 След. Бывший

22:55 След. Лифтер

00:00 Известия. Главное

00:55 Прокурорская проверка. Мир не без добрых людей

01:45 Прокурорская проверка. Курочка Ряба

02:35 Прокурорская проверка. Щелочные металлы

03:20 Прокурорская проверка. Кровавое ЖКХ

04:10 Прокурорская проверка. Полная безопасность



В программе передач возможны изменения.