Программа передач 5 канал на 8 октября 2022

Телепрограмма 5 канала на 8 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.
Программа передач 5 канала на 08.10.2022
05:00 Филин. 7-я - 12-я серии
09:00 Светская хроника
10:05 Они потрясли мир. Вячеслав Тихонов и Нонна Мордюкова. Лед и пламя
10:45 Медвежья хватка. 1-я - 4-я серии
14:25 Беги! 1-я - 4-я серии
18:15 След. Пикник
18:55 След. Красота спасет мир
19:30 След. Очень дикая расправа
20:30 След. Чужая жизнь
21:20 След. Холм мертвецов
22:10 След. Бывший
22:55 След. Лифтер
00:00 Известия. Главное
00:55 Прокурорская проверка. Мир не без добрых людей
01:45 Прокурорская проверка. Курочка Ряба
02:35 Прокурорская проверка. Щелочные металлы
03:20 Прокурорская проверка. Кровавое ЖКХ
04:10 Прокурорская проверка. Полная безопасность
В программе передач возможны изменения.