Программа передач Домашний на 8 октября 2022

Телепрограмма Домашний на 8 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Домашний на 08.10.2022
04:35 Женская консультация. 38-я серия
05:25 6 кадров
05:40 По делам несовершеннолетних
06:30 6 кадров
06:50 Сватьи. 24-я серия
07:50 Как извести любовницу за 7 дней. 1-я - 4-я серии
11:30 Пленница. 1-я - 8-я серии
19:00 Ветреный. 1-я - 4-я серии
22:30 Сколько живет любовь. 1-я - 4-я серии
02:10 Психология любви. 1-я - 4-я серии
В программе передач возможны изменения.