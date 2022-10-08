Программа передач Домашний на 8 октября 2022

Телепрограмма Домашний на 8 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Домашний на 08.10.2022



04:35 Женская консультация. 38-я серия

05:25 6 кадров

05:40 По делам несовершеннолетних

06:30 6 кадров

06:50 Сватьи. 24-я серия

07:50 Как извести любовницу за 7 дней. 1-я - 4-я серии

11:30 Пленница. 1-я - 8-я серии

19:00 Ветреный. 1-я - 4-я серии

22:30 Сколько живет любовь. 1-я - 4-я серии

02:10 Психология любви. 1-я - 4-я серии



В программе передач возможны изменения.