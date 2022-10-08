Программа передач СТС на 8 октября 2022

Телепрограмма СТС на 8 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач СТС на 08.10.2022
04:40 6 кадров. Сезон 5. 21-я серия
05:05 6 кадров. Сезон 5. 22-я серия
05:10 Скоро будет дождь
05:30 Пилюля
05:40 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 283-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 286-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 289-я серия
06:05 Фиксики. Крепёж
06:25 Паровозик из Ромашкова
06:35 Он попался!
06:45 Три кота. Маленькие гонки
06:50 Три кота
06:55 Три кота. Кто виноват?
07:00 Три кота. Хоккей
07:05 Три кота. Папин телефон
07:10 Три кота
07:15 Три кота. Камень, ножницы, бумага
07:20 Три кота
07:25 Три кота. Ночь на природе
07:30 Отель у овечек
07:40 Отель у овечек
07:45 Отель у овечек
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Справочник поколений
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Побыть броненосцем
08:25 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «К»
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 8-я серия
09:30 ПроСТО кухня
10:00 100 мест, где поесть
11:05 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей - «Г»
11:15 Форсаж
13:25 Двойной форсаж
15:35 Форсаж-4
17:35 Форсаж-5
20:10 Форсаж-6
22:45 Джуманджи: Новый уровень
01:05 Короче
03:05 6 кадров. Сезон 5. 24-я - 29-я серии
В программе передач возможны изменения.