Программа передач СТС на 8 октября 2022

Телепрограмма СТС на 8 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач СТС на 08.10.2022



04:40 6 кадров. Сезон 5. 21-я серия

05:05 6 кадров. Сезон 5. 22-я серия

05:10 Скоро будет дождь

05:30 Пилюля

05:40 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 283-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 286-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 289-я серия

06:05 Фиксики. Крепёж

06:25 Паровозик из Ромашкова

06:35 Он попался!

06:45 Три кота. Маленькие гонки

06:50 Три кота

06:55 Три кота. Кто виноват?

07:00 Три кота. Хоккей

07:05 Три кота. Папин телефон

07:10 Три кота

07:15 Три кота. Камень, ножницы, бумага

07:20 Три кота

07:25 Три кота. Ночь на природе

07:30 Отель у овечек

07:40 Отель у овечек

07:45 Отель у овечек

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Справочник поколений

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Побыть броненосцем

08:25 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «К»

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 8-я серия

09:30 ПроСТО кухня

10:00 100 мест, где поесть

11:05 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей - «Г»

11:15 Форсаж

13:25 Двойной форсаж

15:35 Форсаж-4

17:35 Форсаж-5

20:10 Форсаж-6

22:45 Джуманджи: Новый уровень

01:05 Короче

03:05 6 кадров. Сезон 5. 24-я - 29-я серии



В программе передач возможны изменения.