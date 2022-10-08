Программа передач Матч ТВ на 8 октября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 8 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Матч ТВ на 08.10.2022
03:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины
05:05 РецепТура
05:30 Всё о главном
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Команда МАТЧ
10:25 Вид сверху
10:55 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. Финалы. Прямой эфир
12:55 Новости
13:00 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. «Крепость грозная». Туринг. Прямой эфир
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.ЦСКА - «МИНСК» (Белоруссия). Прямой эфир
15:55 Новости
16:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. ЦСКА - «Динамо» (Москва). Прямой эфир
18:30 Все на Матч!
18:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Ювентус». Прямой эфир
21:00 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» - «Сампдория». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:30 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Бавария»
02:30 Как это было на самом деле
02:55 Новости
03:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. Финалы
В программе передач возможны изменения.