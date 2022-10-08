Программа передач Матч ТВ на 8 октября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 8 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Матч ТВ на 08.10.2022



03:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины

05:05 РецепТура

05:30 Всё о главном

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Команда МАТЧ

10:25 Вид сверху

10:55 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. Финалы. Прямой эфир

12:55 Новости

13:00 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. «Крепость грозная». Туринг. Прямой эфир

13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.ЦСКА - «МИНСК» (Белоруссия). Прямой эфир

15:55 Новости

16:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. ЦСКА - «Динамо» (Москва). Прямой эфир

18:30 Все на Матч!

18:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Ювентус». Прямой эфир

21:00 Все на Матч!

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» - «Сампдория». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:30 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Бавария»

02:30 Как это было на самом деле

02:55 Новости

03:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. Финалы



В программе передач возможны изменения.