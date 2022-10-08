Программа передач РЕН ТВ на 8 октября 2022

Телепрограмма РЕН ТВ на 8 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач РЕН ТВ на 08.10.2022



05:00 Невероятно интересные истории

07:00 С бодрым утром!

08:00 О вкусной и здоровой пище

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:25 СОВБЕЗ

15:25 Документальный спецпроект. Спецоперация: новая тактика

16:30 Новости

16:55 Документальный спецпроект. Украина: самое страшное оружие. Засекреченные списки

18:00 Профессионал

19:30 Новости

20:00 Профессионал

20:35 Гнев человеческий

23:00 Новости

23:25 Зеленая миля

02:35 Мавританец

04:35 Тайны Чапман



В программе передач возможны изменения.