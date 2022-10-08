Программа передач Звезда на 8 октября 2022

Телепрограмма Звезда на 8 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Звезда на 08.10.2022



04:50 Русские амазонки-2. 4-я - 6-я серии

07:10 Ссора в Лукашах

08:00 Новости дня

08:15 Ссора в Лукашах

09:20 Легенды телевидения. Ираклий Андроников

10:05 Главный день. Арктическая экспедиция УМКА-2021 и адмирал Николай Евменов

10:55 Война миров. Забытая битва

11:40 Не факт!

12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным

13:00 Новости дня

13:15 Легенды музыки. Династия Пресняковых

13:45 Морской бой

14:45 Разведчики. 1-я - 6-я серии - «Последний бой»

18:00 Новости дня

18:30 Разведчики. 1-я - 6-я серии - «Последний бой»

21:00 Легендарные матчи

00:00 «Мерседес» уходит от погони

01:20 Ссора в Лукашах

02:50 Хроника Победы

03:20 Суровые километры

04:50 Русские амазонки-2. 7-я - 9-я серии



В программе передач возможны изменения.