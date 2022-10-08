Программа передач Звезда на 8 октября 2022

Телепрограмма Звезда на 8 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Звезда на 08.10.2022
04:50 Русские амазонки-2. 4-я - 6-я серии
07:10 Ссора в Лукашах
08:00 Новости дня
08:15 Ссора в Лукашах
09:20 Легенды телевидения. Ираклий Андроников
10:05 Главный день. Арктическая экспедиция УМКА-2021 и адмирал Николай Евменов
10:55 Война миров. Забытая битва
11:40 Не факт!
12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным
13:00 Новости дня
13:15 Легенды музыки. Династия Пресняковых
13:45 Морской бой
14:45 Разведчики. 1-я - 6-я серии - «Последний бой»
18:00 Новости дня
18:30 Разведчики. 1-я - 6-я серии - «Последний бой»
21:00 Легендарные матчи
00:00 «Мерседес» уходит от погони
01:20 Ссора в Лукашах
02:50 Хроника Победы
03:20 Суровые километры
04:50 Русские амазонки-2. 7-я - 9-я серии
В программе передач возможны изменения.