Программа передач Культура на 8 октября 2022

Телепрограмма Культура на 8 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Культура на 08.10.2022



06:30 Сергий Радонежский. Путь подвижника

07:05 Мультфильмы. «Не любо - не слушай». «Архангельские новеллы». «Волшебное кольцо»

07:50 Я тебя ненавижу

09:10 Мы - грамотеи!

09:50 Неизвестные маршруты России. Тверская область. Из Торжка в Калязин

10:30 По главной улице с оркестром

12:00 Земля людей. Саамы. Олени красивей всех!

12:30 Черные дыры. Белые пятна

13:10 Великие мифы. Одиссея. Пение сирен

13:40 Путешествие к спасительным берегам Мексики

14:35 Рассказы из русской истории

16:00 Забытое ремесло. Ткач и пряха

16:15 Больше, чем любовь. Глеб Панфилов и Инна Чурикова

16:55 В огне брода нет

18:30 «Видеть невидимое». 75 лет Виталию Трояновскому

19:10 Энциклопедия загадок. Тургайские геоглифы. Тайна древних кочевников

19:40 Сказание о Рустаме

22:00 Агора

23:00 Клуб «Шаболовка, 37». К 100-летию Российского джаза. Группа «Воскресение», Олег и Наталья Бутман бэнд

00:05 Жаль, что ты каналья

01:35 Десять колец Марины Цветаевой

02:30 Мистер Пронька



В программе передач возможны изменения.