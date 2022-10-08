Программа передач Культура на 8 октября 2022

Телепрограмма Культура на 8 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Культура на 08.10.2022
06:30 Сергий Радонежский. Путь подвижника
07:05 Мультфильмы. «Не любо - не слушай». «Архангельские новеллы». «Волшебное кольцо»
07:50 Я тебя ненавижу
09:10 Мы - грамотеи!
09:50 Неизвестные маршруты России. Тверская область. Из Торжка в Калязин
10:30 По главной улице с оркестром
12:00 Земля людей. Саамы. Олени красивей всех!
12:30 Черные дыры. Белые пятна
13:10 Великие мифы. Одиссея. Пение сирен
13:40 Путешествие к спасительным берегам Мексики
14:35 Рассказы из русской истории
16:00 Забытое ремесло. Ткач и пряха
16:15 Больше, чем любовь. Глеб Панфилов и Инна Чурикова
16:55 В огне брода нет
18:30 «Видеть невидимое». 75 лет Виталию Трояновскому
19:10 Энциклопедия загадок. Тургайские геоглифы. Тайна древних кочевников
19:40 Сказание о Рустаме
22:00 Агора
23:00 Клуб «Шаболовка, 37». К 100-летию Российского джаза. Группа «Воскресение», Олег и Наталья Бутман бэнд
00:05 Жаль, что ты каналья
01:35 Десять колец Марины Цветаевой
02:30 Мистер Пронька
В программе передач возможны изменения.