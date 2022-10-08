Программа передач Пятница на 8 октября 2022

Телепрограмма Пятница на 8 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Пятница на 08.10.2022
05:00 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»
05:30 Пятница News. 180-я серия
06:00 Кондитер. Сезон 5. 4-я серия - «Торт для DAVA»
07:00 Кондитер. Сезон 5. 3-я серия - «Торт «Венецианский карнавал« для Глюкозы»
08:30 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 4-я серия
09:00 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»
09:40 Черный список. Сезон 2. 2-я серия - «Парикмахеры и повара»
10:20 Гастротур. Сезон 2. 9-я серия
11:20 Четыре дачи. Сезон 1. 1-я серия - «Краснодарский край»
13:00 Четыре дачи. Сезон 1. 7-я серия - «Ставропольский край»
14:30 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 4-я серия
16:10 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 5-я серия
17:40 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 13-я серия
18:50 Мистер Х. Сезон 1. 6-я серия
20:50 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 16-я серия
21:50 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 1-я серия
23:20 Мистер Черч
01:00 Просто помиловать
03:10 Пятница News. 180-я серия
03:40 Черный список. Сезон 1. 8-я серия - «Тату и фаер-шоу»
04:30 Пятница News. 180-я серия
В программе передач возможны изменения.