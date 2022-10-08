Программа передач Пятница на 8 октября 2022

Телепрограмма Пятница на 8 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Пятница на 08.10.2022



05:00 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»

05:30 Пятница News. 180-я серия

06:00 Кондитер. Сезон 5. 4-я серия - «Торт для DAVA»

07:00 Кондитер. Сезон 5. 3-я серия - «Торт «Венецианский карнавал« для Глюкозы»

08:30 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 4-я серия

09:00 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»

09:40 Черный список. Сезон 2. 2-я серия - «Парикмахеры и повара»

10:20 Гастротур. Сезон 2. 9-я серия

11:20 Четыре дачи. Сезон 1. 1-я серия - «Краснодарский край»

13:00 Четыре дачи. Сезон 1. 7-я серия - «Ставропольский край»

14:30 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 4-я серия

16:10 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 5-я серия

17:40 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 13-я серия

18:50 Мистер Х. Сезон 1. 6-я серия

20:50 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 16-я серия

21:50 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 1-я серия

23:20 Мистер Черч

01:00 Просто помиловать

03:10 Пятница News. 180-я серия

03:40 Черный список. Сезон 1. 8-я серия - «Тату и фаер-шоу»

04:30 Пятница News. 180-я серия



В программе передач возможны изменения.