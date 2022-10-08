Программа передач МИР на 8 октября 2022

Телепрограмма МИР на 8 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач МИР на 08.10.2022
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:00 Всё, как у людей
06:15 Мультфильмы
07:10 Неисправимый лгун
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:10 Слабое звено
10:00 Погода в мире
10:10 Двенадцать стульев
13:10 Мама-детектив. 1-я - 3-я серии
16:00 Новости
16:15 Мама-детектив. 3-я - 5-я серии
18:30 Новости
18:45 Мама-детектив. 6-я - 12-я серии
01:50 Сердца четырех
03:25 Наше кино. История большой любви
03:50 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
В программе передач возможны изменения.