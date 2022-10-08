Программа передач МИР на 8 октября 2022

Телепрограмма МИР на 8 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач МИР на 08.10.2022



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:00 Всё, как у людей

06:15 Мультфильмы

07:10 Неисправимый лгун

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:10 Слабое звено

10:00 Погода в мире

10:10 Двенадцать стульев

13:10 Мама-детектив. 1-я - 3-я серии

16:00 Новости

16:15 Мама-детектив. 3-я - 5-я серии

18:30 Новости

18:45 Мама-детектив. 6-я - 12-я серии

01:50 Сердца четырех

03:25 Наше кино. История большой любви

03:50 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



В программе передач возможны изменения.