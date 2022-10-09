Программа передач, ТВ программа на 9 октября 2022

Программа передач телеканалов России на воскресенье 9 октября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 09.10.2022
1 канал
03:05 Россия от края до края
05:05 Егерь
06:00 Новости
06:10 Егерь
07:00 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:15 Здоровье
09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 Жизнь других. Канкун
11:10 «Повара на колесах». Суздаль
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:40 Убойная сила. Сезон 1. 3-я серия - «Умирать подано». 4-я серия - «След «Глухаря»
16:45 Романовы. 1-я серия - «Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович». 2-я серия - «Фёдор Алексеевич, Софья Алексеевна»
18:50 «Поем на кухне всей страной»
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр. Передача третья
23:45 Романовы. 1-я серия - «Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович»
00:45 И примкнувший к ним Шепилов
03:25 Россия от края до края
Россия 1
03:55 Нинкина любовь
05:35 Кузнец моего счастья
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Большие перемены
13:05 Сердце матери. 5-я - 8-я серии
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Миллионер
03:15 Кузнец моего счастья
ТВЦ
04:30 Битва за наследство. Фильм 6-й
05:50 Закон и порядок
06:15 Бархатные ручки
07:55 Идеальное убийство
09:30 Здоровый смысл. 12-я серия
10:05 Знак качества. Продукты для зрелого возраста
10:50 Страна чудес. Смоленская область
11:30 События
11:45 Дело «пестрых«
13:50 Москва резиновая
14:30 Московская неделя
15:00 «Нам шутка строить и жить помогает». Юмористический концерт
16:15 Королева при исполнении. 1-я серия
17:10 Королева при исполнении. 2-я серия
18:15 Танцы на песке. 1-я - 4-я серии
21:55 Танцы на углях. 1-я - 3-я серии
00:20 События
00:35 Танцы на углях. 4-я серия
01:20 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
01:30 Механик
03:00 Идеальное убийство
04:25 Олег Видов. Всадник с головой
НТВ
03:40 Мент в законе-9. «Отрава», 3-я и 4-я серии
05:15 Инспектор Купер. «Мечта», 1-я и 2-я серии
06:45 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:55 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 «Ты супер!» Новый сезон
23:00 Звезды сошлись
00:30 Основано на реальных событиях
03:20 Мент в законе-9. «Выстрел в сердце», 1-я и 2-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Письмо счастья
5 канал
05:00 Медвежья хватка. 1-я - 4-я серии
07:55 Взрыв из прошлого. 1-я - 4-я серии
11:15 Батальон. 1-я - 4-я серии
15:15 След. Разновидности любви
16:05 След. Хит летального сезона
16:55 След. Волшебный мир моделей
17:40 След. Очень дикая расправа
18:40 След. Худшая версия
19:30 След. Отравляющее существо
20:15 След. Зов Оонгхи
21:00 След. Гейша онлайн
21:45 След. Аватар
22:35 След. На побывку едет пожилой маньяк
23:25 След. Детолюбивцы
00:05 След. Красота спасет мир
00:45 След. Пугало
01:30 След. Пикник
02:00 Охотники за головами. 1-я - 4-я серии
Домашний
02:10 Психология любви. 1-я - 4-я серии
05:20 Женская консультация. 39-я серия
06:10 6 кадров
06:30 6 кадров
06:50 Сватьи. 25-я серия
07:50 Горная болезнь. 1-я - 4-я серии
11:10 Моя сестра лучше. 1-я - 4-я серии
15:05 Пять ужинов
15:20 Ветреный. 1-я - 4-я серии
19:00 Ветреный. 5-я - 8-я серии
22:20 Как извести любовницу за 7 дней. 1-я - 4-я серии
02:00 Девичник. 1-я - 4-я серии
ТНТ
04:50 Comedy Баттл. 8-я серия
05:35 Открытый микрофон. Сезон 6. 125-я серия
06:25 Однажды в России. Спецдайджест. 80-я серия
07:00 Простоквашино
09:00 Аисты
10:45 СашаТаня. Сезон 6. 208-я - 216-я серии
15:00 Барабашка. 1-я - 8-я серии
19:00 Звезды в Африке. 34-я серия
21:00 Однажды в России
22:00 Однажды в России. Сезон 9. 229-я серия
23:00 Новые танцы. Сезон 2. 29-я серия
01:00 Битва экстрасенсов. 231-я серия
02:25 Битва экстрасенсов. 232-я серия
03:35 Импровизация. Сезон 4. 113-я серия
04:25 Comedy Баттл. 9-я серия
СТС
04:55 6 кадров. Сезон 5. 29-я серия
05:10 Мультфильмы
05:30 Опять двойка
05:50 Ералаш. Сезон 1. 287-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 288-я серия
06:05 Фиксики
06:25 Пирожок
06:35 Попался, который кусался
06:45 Три кота
06:55 Три кота
07:00 Три кота
07:05 Три кота. Мама заболела
07:15 Три кота
07:20 Три кота. Одежда для котят
07:25 Три кота
07:30 Царевны. Шестилапый
07:40 Царевны. Принц Васко
07:45 Царевны. Лягушачий камень
08:00 Уральские пельмени. Бабье вето
09:00 Рогов+
10:00 Уральские пельмени
11:35 Форсаж-7
14:20 Форсаж-8
17:00 Маска. Танцы
18:30 Форсаж: Хоббс и Шоу
21:10 Доктор Стрэндж
23:25 Дракулов
01:05 Пустой человек
03:10 6 кадров. Сезон 5. 30-я серия
03:35 6 кадров. Сезон 5. 31-я серия
03:55 6 кадров. Сезон 5. 32-я серия
04:15 6 кадров. Сезон 4. 23-я серия
04:40 6 кадров. Сезон 5. 33-я серия
Матч ТВ
03:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. Финалы
05:05 Катар-2022
05:30 Ген победы
06:00 Смешанные единоборства. UFC. Ч. Оливейра - К. Ли
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Как казаки олимпийцами стали
10:25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
10:55 Спартакиада сильнейших. Вызов принят
12:00 Karate Combat-2022
13:00 Все на Матч!
13:55 Регби. Чемпионат России. «ВВА-Подмосковье» (Монино) - «Красный Яр» (Красноярск). Прямой эфир
15:55 Новости
16:00 Все на Матч!
16:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Оренбург» - «Ахмат» (Грозный). Прямой эфир
18:30 Все на Матч!
18:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Краснодар». Прямой эфир
21:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Лечче». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:30 Автоспорт. Кубок Чеченской Республики по автомобильным кольцевым гонкам «AKHMAT Race«
02:30 Как это было на самом деле
02:55 Новости
03:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Динамо» (Москва) - «Локомотив» (Калининградская область)
РЕН ТВ
05:00 Тайны Чапман
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:25 Знаете ли вы, что?
10:25 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
12:30 Новости
13:00 Правдивая ложь
15:45 Охота на воров
16:30 Новости
17:00 Охота на воров
19:00 Заступник
21:00 Ледяной драйв
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
04:20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
Звезда
04:50 Русские амазонки-2. 7-я - 9-я серии
07:10 Без права на ошибку
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка
10:45 «Скрытые угрозы« с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №113
11:30 Код доступа. Польский гонор. От моря до моря
12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Михаил Булатов
13:05 Специальный репортаж
13:45 Освобождение
14:15 На рубеже. Ответный удар. 1-я - 4-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:45 Легенды советского сыска
23:00 Фетисов
23:45 Здесь твой фронт
01:10 Правда лейтенанта Климова
02:40 «Мерседес» уходит от погони
03:55 Легендарные самолеты. И-16. Участник семи войн
04:40 Русские амазонки-2. 10-я - 12-я серии
Культура
06:30 Энциклопедия загадок. Тургайские геоглифы. Тайна древних кочевников
07:05 Оранжевое горлышко
07:25 Дождь в чужом городе
09:40 Обыкновенный концерт
10:10 Диалоги о животных. 6-я серия - «Калининградский зоопарк»
10:50 Большие и маленькие. Сезон 4. 6-я серия
13:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Карл Булла
13:35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Гайто Газданов. «Вечер у Клэр»
14:15 «Элементы» с Ильёй Доронченковым». Клод Моне. «Завтрак на траве»
14:45 Жаль, что ты каналья
16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Наследие Петровской эпохи. Часть вторая. Модернизация
17:10 Пешком... Зарайск интригующий
17:45 Передача знаний. 5-я серия
18:35 Романтика романса. Я не прощаюсь
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:10 Спектакль «Женитьба»
22:10 Роман в камне. Белоруссия. Коссовский замок
22:40 Шедевры мирового музыкального театра. «Майерлинг». Балет Кеннета Макмиллана. Постановка Королевского театра Ковент-Гарден. 2018 год
01:05 В огне брода нет
02:35 Легенда о Сальери
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»
05:20 Пятница News. 181-я серия
05:50 Кондитер. Сезон 5. 16-я серия - «Дети. Торт «Ну погоди» для Ани Хилькевич»
07:00 Кондитер. Сезон 5. 7-я серия - «Тотр «Хогвартс» для Татьяны Морозовой»
08:30 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 3-я серия
09:00 На ножах. Сезон 7. 23-я серия - «Санкт-Петербург. Appetito»
10:00 На ножах. Сезон 7. 9-я серия - «Краснодар. Колесница»
11:10 На ножах. Сезон 7. 10-я серия - «Сергиев Посад. Русская деревня»
12:20 Битва шефов. Сезон 2. 12-я серия
14:40 Битва шефов. Сезон 2. 3-я серия
16:50 Битва шефов. Сезон 2. 9-я серия
18:50 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия
21:10 Адский шеф. Сезон 1. 8-я серия
23:50 Прочь
01:40 Охотники за разумом
03:10 Пятница News. 181-я серия
03:40 Черный список. Сезон 1. 9-я серия - «Спецуборка и автосервис»
04:30 Пятница News. 180-я серия
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
05:35 Мультфильмы
07:40 Я шагаю по Москве
09:00 Рожденные в СССР. Спецвыпуск к 30-летию «Мира»
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
11:25 Старик Хоттабыч
12:55 Покровские ворота
15:20 Двенадцать стульев
16:00 Новости
16:15 Двенадцать стульев
18:30 Вместе
19:30 Зита и Гита
22:15 Человек с бульвара Капуцинов
00:00 Вместе
01:00 Неисправимый лгун
02:15 Близнецы
03:35 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.