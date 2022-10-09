Программа передач, ТВ программа на 9 октября 2022

Программа передач телеканалов России на воскресенье 9 октября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 09.10.2022



1 канал



03:05 Россия от края до края

05:05 Егерь

06:00 Новости

06:10 Егерь

07:00 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:15 Здоровье

09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 Жизнь других. Канкун

11:10 «Повара на колесах». Суздаль

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:40 Убойная сила. Сезон 1. 3-я серия - «Умирать подано». 4-я серия - «След «Глухаря»

16:45 Романовы. 1-я серия - «Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович». 2-я серия - «Фёдор Алексеевич, Софья Алексеевна»

18:50 «Поем на кухне всей страной»

21:00 Время

22:35 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр. Передача третья

23:45 Романовы. 1-я серия - «Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович»

00:45 И примкнувший к ним Шепилов

03:25 Россия от края до края



Россия 1



03:55 Нинкина любовь

05:35 Кузнец моего счастья

07:15 Устами младенца

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:00 Большие перемены

13:05 Сердце матери. 5-я - 8-я серии

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Миллионер

03:15 Кузнец моего счастья



ТВЦ



04:30 Битва за наследство. Фильм 6-й

05:50 Закон и порядок

06:15 Бархатные ручки

07:55 Идеальное убийство

09:30 Здоровый смысл. 12-я серия

10:05 Знак качества. Продукты для зрелого возраста

10:50 Страна чудес. Смоленская область

11:30 События

11:45 Дело «пестрых«

13:50 Москва резиновая

14:30 Московская неделя

15:00 «Нам шутка строить и жить помогает». Юмористический концерт

16:15 Королева при исполнении. 1-я серия

17:10 Королева при исполнении. 2-я серия

18:15 Танцы на песке. 1-я - 4-я серии

21:55 Танцы на углях. 1-я - 3-я серии

00:20 События

00:35 Танцы на углях. 4-я серия

01:20 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

01:30 Механик

03:00 Идеальное убийство

04:25 Олег Видов. Всадник с головой



НТВ



03:40 Мент в законе-9. «Отрава», 3-я и 4-я серии

05:15 Инспектор Купер. «Мечта», 1-я и 2-я серии

06:45 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

11:55 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:05 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:20 «Ты супер!» Новый сезон

23:00 Звезды сошлись

00:30 Основано на реальных событиях

03:20 Мент в законе-9. «Выстрел в сердце», 1-я и 2-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Письмо счастья



5 канал



05:00 Медвежья хватка. 1-я - 4-я серии

07:55 Взрыв из прошлого. 1-я - 4-я серии

11:15 Батальон. 1-я - 4-я серии

15:15 След. Разновидности любви

16:05 След. Хит летального сезона

16:55 След. Волшебный мир моделей

17:40 След. Очень дикая расправа

18:40 След. Худшая версия

19:30 След. Отравляющее существо

20:15 След. Зов Оонгхи

21:00 След. Гейша онлайн

21:45 След. Аватар

22:35 След. На побывку едет пожилой маньяк

23:25 След. Детолюбивцы

00:05 След. Красота спасет мир

00:45 След. Пугало

01:30 След. Пикник

02:00 Охотники за головами. 1-я - 4-я серии



Домашний



02:10 Психология любви. 1-я - 4-я серии

05:20 Женская консультация. 39-я серия

06:10 6 кадров

06:30 6 кадров

06:50 Сватьи. 25-я серия

07:50 Горная болезнь. 1-я - 4-я серии

11:10 Моя сестра лучше. 1-я - 4-я серии

15:05 Пять ужинов

15:20 Ветреный. 1-я - 4-я серии

19:00 Ветреный. 5-я - 8-я серии

22:20 Как извести любовницу за 7 дней. 1-я - 4-я серии

02:00 Девичник. 1-я - 4-я серии



ТНТ



04:50 Comedy Баттл. 8-я серия

05:35 Открытый микрофон. Сезон 6. 125-я серия

06:25 Однажды в России. Спецдайджест. 80-я серия

07:00 Простоквашино

09:00 Аисты

10:45 СашаТаня. Сезон 6. 208-я - 216-я серии

15:00 Барабашка. 1-я - 8-я серии

19:00 Звезды в Африке. 34-я серия

21:00 Однажды в России

22:00 Однажды в России. Сезон 9. 229-я серия

23:00 Новые танцы. Сезон 2. 29-я серия

01:00 Битва экстрасенсов. 231-я серия

02:25 Битва экстрасенсов. 232-я серия

03:35 Импровизация. Сезон 4. 113-я серия

04:25 Comedy Баттл. 9-я серия



СТС



04:55 6 кадров. Сезон 5. 29-я серия

05:10 Мультфильмы

05:30 Опять двойка

05:50 Ералаш. Сезон 1. 287-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 288-я серия

06:05 Фиксики

06:25 Пирожок

06:35 Попался, который кусался

06:45 Три кота

06:55 Три кота

07:00 Три кота

07:05 Три кота. Мама заболела

07:15 Три кота

07:20 Три кота. Одежда для котят

07:25 Три кота

07:30 Царевны. Шестилапый

07:40 Царевны. Принц Васко

07:45 Царевны. Лягушачий камень

08:00 Уральские пельмени. Бабье вето

09:00 Рогов+

10:00 Уральские пельмени

11:35 Форсаж-7

14:20 Форсаж-8

17:00 Маска. Танцы

18:30 Форсаж: Хоббс и Шоу

21:10 Доктор Стрэндж

23:25 Дракулов

01:05 Пустой человек

03:10 6 кадров. Сезон 5. 30-я серия

03:35 6 кадров. Сезон 5. 31-я серия

03:55 6 кадров. Сезон 5. 32-я серия

04:15 6 кадров. Сезон 4. 23-я серия

04:40 6 кадров. Сезон 5. 33-я серия



Матч ТВ



03:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. Финалы

05:05 Катар-2022

05:30 Ген победы

06:00 Смешанные единоборства. UFC. Ч. Оливейра - К. Ли

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Как казаки олимпийцами стали

10:25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

10:55 Спартакиада сильнейших. Вызов принят

12:00 Karate Combat-2022

13:00 Все на Матч!

13:55 Регби. Чемпионат России. «ВВА-Подмосковье» (Монино) - «Красный Яр» (Красноярск). Прямой эфир

15:55 Новости

16:00 Все на Матч!

16:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Оренбург» - «Ахмат» (Грозный). Прямой эфир

18:30 Все на Матч!

18:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Краснодар». Прямой эфир

21:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Лечче». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:30 Автоспорт. Кубок Чеченской Республики по автомобильным кольцевым гонкам «AKHMAT Race«

02:30 Как это было на самом деле

02:55 Новости

03:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Динамо» (Москва) - «Локомотив» (Калининградская область)



РЕН ТВ



05:00 Тайны Чапман

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:25 Знаете ли вы, что?

10:25 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

12:30 Новости

13:00 Правдивая ложь

15:45 Охота на воров

16:30 Новости

17:00 Охота на воров

19:00 Заступник

21:00 Ледяной драйв

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы

04:20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко



Звезда



04:50 Русские амазонки-2. 7-я - 9-я серии

07:10 Без права на ошибку

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приемка

10:45 «Скрытые угрозы« с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №113

11:30 Код доступа. Польский гонор. От моря до моря

12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Михаил Булатов

13:05 Специальный репортаж

13:45 Освобождение

14:15 На рубеже. Ответный удар. 1-я - 4-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:45 Легенды советского сыска

23:00 Фетисов

23:45 Здесь твой фронт

01:10 Правда лейтенанта Климова

02:40 «Мерседес» уходит от погони

03:55 Легендарные самолеты. И-16. Участник семи войн

04:40 Русские амазонки-2. 10-я - 12-я серии



Культура



06:30 Энциклопедия загадок. Тургайские геоглифы. Тайна древних кочевников

07:05 Оранжевое горлышко

07:25 Дождь в чужом городе

09:40 Обыкновенный концерт

10:10 Диалоги о животных. 6-я серия - «Калининградский зоопарк»

10:50 Большие и маленькие. Сезон 4. 6-я серия

13:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Карл Булла

13:35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Гайто Газданов. «Вечер у Клэр»

14:15 «Элементы» с Ильёй Доронченковым». Клод Моне. «Завтрак на траве»

14:45 Жаль, что ты каналья

16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Наследие Петровской эпохи. Часть вторая. Модернизация

17:10 Пешком... Зарайск интригующий

17:45 Передача знаний. 5-я серия

18:35 Романтика романса. Я не прощаюсь

19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20:10 Спектакль «Женитьба»

22:10 Роман в камне. Белоруссия. Коссовский замок

22:40 Шедевры мирового музыкального театра. «Майерлинг». Балет Кеннета Макмиллана. Постановка Королевского театра Ковент-Гарден. 2018 год

01:05 В огне брода нет

02:35 Легенда о Сальери



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»

05:20 Пятница News. 181-я серия

05:50 Кондитер. Сезон 5. 16-я серия - «Дети. Торт «Ну погоди» для Ани Хилькевич»

07:00 Кондитер. Сезон 5. 7-я серия - «Тотр «Хогвартс» для Татьяны Морозовой»

08:30 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 3-я серия

09:00 На ножах. Сезон 7. 23-я серия - «Санкт-Петербург. Appetito»

10:00 На ножах. Сезон 7. 9-я серия - «Краснодар. Колесница»

11:10 На ножах. Сезон 7. 10-я серия - «Сергиев Посад. Русская деревня»

12:20 Битва шефов. Сезон 2. 12-я серия

14:40 Битва шефов. Сезон 2. 3-я серия

16:50 Битва шефов. Сезон 2. 9-я серия

18:50 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия

21:10 Адский шеф. Сезон 1. 8-я серия

23:50 Прочь

01:40 Охотники за разумом

03:10 Пятница News. 181-я серия

03:40 Черный список. Сезон 1. 9-я серия - «Спецуборка и автосервис»

04:30 Пятница News. 180-я серия



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

05:35 Мультфильмы

07:40 Я шагаю по Москве

09:00 Рожденные в СССР. Спецвыпуск к 30-летию «Мира»

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен

11:25 Старик Хоттабыч

12:55 Покровские ворота

15:20 Двенадцать стульев

16:00 Новости

16:15 Двенадцать стульев

18:30 Вместе

19:30 Зита и Гита

22:15 Человек с бульвара Капуцинов

00:00 Вместе

01:00 Неисправимый лгун

02:15 Близнецы

03:35 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















Программа передач Пятница на 9 октября 2022 Программа передач СТС на 9 октября 2022 Программа передач ТНТ на 9 октября 2022 Программа передач ТНТ на 8 октября 2022 Программа передач СТС на 5 октября 2022









Расписание матчей НХЛ 2022/2023 на 7 октября, результаты игр



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