Программа передач 1 канал на 9 октября 2022

Телепрограмма 1 канала на 9 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.
Программа передач 1 канал на 09.10.2022
03:05 Россия от края до края
05:05 Егерь
06:00 Новости
06:10 Егерь
07:00 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:15 Здоровье
09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 Жизнь других. Канкун
11:10 «Повара на колесах». Суздаль
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:40 Убойная сила. Сезон 1. 3-я серия - «Умирать подано». 4-я серия - «След «Глухаря»
16:45 Романовы. 1-я серия - «Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович». 2-я серия - «Фёдор Алексеевич, Софья Алексеевна»
18:50 «Поем на кухне всей страной»
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр. Передача третья
23:45 Романовы. 1-я серия - «Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович»
00:45 И примкнувший к ним Шепилов
03:25 Россия от края до края
В программе передач возможны изменения.