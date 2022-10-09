Программа передач 1 канал на 9 октября 2022

Телепрограмма 1 канала на 9 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.



Программа передач 1 канал на 09.10.2022



03:05 Россия от края до края

05:05 Егерь

06:00 Новости

06:10 Егерь

07:00 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:15 Здоровье

09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 Жизнь других. Канкун

11:10 «Повара на колесах». Суздаль

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:40 Убойная сила. Сезон 1. 3-я серия - «Умирать подано». 4-я серия - «След «Глухаря»

16:45 Романовы. 1-я серия - «Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович». 2-я серия - «Фёдор Алексеевич, Софья Алексеевна»

18:50 «Поем на кухне всей страной»

21:00 Время

22:35 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр. Передача третья

23:45 Романовы. 1-я серия - «Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович»

00:45 И примкнувший к ним Шепилов

03:25 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.