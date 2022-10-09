Программа передач Россия 1 на 9 октября 2022

Телепрограмма Россия 1 на 9 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Россия 1 на 09.10.2022



03:55 Нинкина любовь

05:35 Кузнец моего счастья

07:15 Устами младенца

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:00 Большие перемены

13:05 Сердце матери. 5-я - 8-я серии

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Миллионер

03:15 Кузнец моего счастья



В программе передач возможны изменения.