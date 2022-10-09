Программа передач Россия 1 на 9 октября 2022

Телепрограмма Россия 1 на 9 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Россия 1 на 09.10.2022
03:55 Нинкина любовь
05:35 Кузнец моего счастья
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Большие перемены
13:05 Сердце матери. 5-я - 8-я серии
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Миллионер
03:15 Кузнец моего счастья
В программе передач возможны изменения.