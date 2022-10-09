Программа передач ТВЦ на 9 октября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 9 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач ТВЦ на 09.10.2022



04:30 Битва за наследство. Фильм 6-й

05:50 Закон и порядок

06:15 Бархатные ручки

07:55 Идеальное убийство

09:30 Здоровый смысл. 12-я серия

10:05 Знак качества. Продукты для зрелого возраста

10:50 Страна чудес. Смоленская область

11:30 События

11:45 Дело «пестрых«

13:50 Москва резиновая

14:30 Московская неделя

15:00 «Нам шутка строить и жить помогает». Юмористический концерт

16:15 Королева при исполнении. 1-я серия

17:10 Королева при исполнении. 2-я серия

18:15 Танцы на песке. 1-я - 4-я серии

21:55 Танцы на углях. 1-я - 3-я серии

00:20 События

00:35 Танцы на углях. 4-я серия

01:20 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

01:30 Механик

03:00 Идеальное убийство

04:25 Олег Видов. Всадник с головой



В программе передач возможны изменения.