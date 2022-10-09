Программа передач ТВЦ на 9 октября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 9 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач ТВЦ на 09.10.2022
04:30 Битва за наследство. Фильм 6-й
05:50 Закон и порядок
06:15 Бархатные ручки
07:55 Идеальное убийство
09:30 Здоровый смысл. 12-я серия
10:05 Знак качества. Продукты для зрелого возраста
10:50 Страна чудес. Смоленская область
11:30 События
11:45 Дело «пестрых«
13:50 Москва резиновая
14:30 Московская неделя
15:00 «Нам шутка строить и жить помогает». Юмористический концерт
16:15 Королева при исполнении. 1-я серия
17:10 Королева при исполнении. 2-я серия
18:15 Танцы на песке. 1-я - 4-я серии
21:55 Танцы на углях. 1-я - 3-я серии
00:20 События
00:35 Танцы на углях. 4-я серия
01:20 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
01:30 Механик
03:00 Идеальное убийство
04:25 Олег Видов. Всадник с головой
В программе передач возможны изменения.