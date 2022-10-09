Программа передач НТВ на 9 октября 2022

Телепрограмма НТВ на 9 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач НТВ на 09.10.2022
03:40 Мент в законе-9. «Отрава», 3-я и 4-я серии
05:15 Инспектор Купер. «Мечта», 1-я и 2-я серии
06:45 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:55 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 «Ты супер!» Новый сезон
23:00 Звезды сошлись
00:30 Основано на реальных событиях
03:20 Мент в законе-9. «Выстрел в сердце», 1-я и 2-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Письмо счастья
В программе передач возможны изменения.