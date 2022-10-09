Программа передач 5 канал на 9 октября 2022

Телепрограмма 5 канала на 9 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.



Программа передач 5 канала на 09.10.2022



05:00 Медвежья хватка. 1-я - 4-я серии

07:55 Взрыв из прошлого. 1-я - 4-я серии

11:15 Батальон. 1-я - 4-я серии

15:15 След. Разновидности любви

16:05 След. Хит летального сезона

16:55 След. Волшебный мир моделей

17:40 След. Очень дикая расправа

18:40 След. Худшая версия

19:30 След. Отравляющее существо

20:15 След. Зов Оонгхи

21:00 След. Гейша онлайн

21:45 След. Аватар

22:35 След. На побывку едет пожилой маньяк

23:25 След. Детолюбивцы

00:05 След. Красота спасет мир

00:45 След. Пугало

01:30 След. Пикник

02:00 Охотники за головами. 1-я - 4-я серии



В программе передач возможны изменения.