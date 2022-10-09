Программа передач 5 канал на 9 октября 2022

Телепрограмма 5 канала на 9 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.
Программа передач 5 канала на 09.10.2022
05:00 Медвежья хватка. 1-я - 4-я серии
07:55 Взрыв из прошлого. 1-я - 4-я серии
11:15 Батальон. 1-я - 4-я серии
15:15 След. Разновидности любви
16:05 След. Хит летального сезона
16:55 След. Волшебный мир моделей
17:40 След. Очень дикая расправа
18:40 След. Худшая версия
19:30 След. Отравляющее существо
20:15 След. Зов Оонгхи
21:00 След. Гейша онлайн
21:45 След. Аватар
22:35 След. На побывку едет пожилой маньяк
23:25 След. Детолюбивцы
00:05 След. Красота спасет мир
00:45 След. Пугало
01:30 След. Пикник
02:00 Охотники за головами. 1-я - 4-я серии
В программе передач возможны изменения.