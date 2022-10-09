Программа передач Домашний на 9 октября 2022

Телепрограмма Домашний на 9 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Домашний на 09.10.2022
02:10 Психология любви. 1-я - 4-я серии
05:20 Женская консультация. 39-я серия
06:10 6 кадров
06:30 6 кадров
06:50 Сватьи. 25-я серия
07:50 Горная болезнь. 1-я - 4-я серии
11:10 Моя сестра лучше. 1-я - 4-я серии
15:05 Пять ужинов
15:20 Ветреный. 1-я - 4-я серии
19:00 Ветреный. 5-я - 8-я серии
22:20 Как извести любовницу за 7 дней. 1-я - 4-я серии
02:00 Девичник. 1-я - 4-я серии
В программе передач возможны изменения.