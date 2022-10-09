Программа передач Домашний на 9 октября 2022

Телепрограмма Домашний на 9 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Домашний на 09.10.2022



02:10 Психология любви. 1-я - 4-я серии

05:20 Женская консультация. 39-я серия

06:10 6 кадров

06:30 6 кадров

06:50 Сватьи. 25-я серия

07:50 Горная болезнь. 1-я - 4-я серии

11:10 Моя сестра лучше. 1-я - 4-я серии

15:05 Пять ужинов

15:20 Ветреный. 1-я - 4-я серии

19:00 Ветреный. 5-я - 8-я серии

22:20 Как извести любовницу за 7 дней. 1-я - 4-я серии

02:00 Девичник. 1-я - 4-я серии



В программе передач возможны изменения.