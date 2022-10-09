Программа передач ТНТ на 9 октября 2022

Телепрограмма ТНТ на 9 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач ТНТ на 09.10.2022



04:50 Comedy Баттл. 8-я серия

05:35 Открытый микрофон. Сезон 6. 125-я серия

06:25 Однажды в России. Спецдайджест. 80-я серия

07:00 Простоквашино

09:00 Аисты

10:45 СашаТаня. Сезон 6. 208-я - 216-я серии

15:00 Барабашка. 1-я - 8-я серии

19:00 Звезды в Африке. 34-я серия

21:00 Однажды в России

22:00 Однажды в России. Сезон 9. 229-я серия

23:00 Новые танцы. Сезон 2. 29-я серия

01:00 Битва экстрасенсов. 231-я серия

02:25 Битва экстрасенсов. 232-я серия

03:35 Импровизация. Сезон 4. 113-я серия

04:25 Comedy Баттл. 9-я серия



В программе передач возможны изменения.