Программа передач ТНТ на 9 октября 2022

Телепрограмма ТНТ на 9 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач ТНТ на 09.10.2022
04:50 Comedy Баттл. 8-я серия
05:35 Открытый микрофон. Сезон 6. 125-я серия
06:25 Однажды в России. Спецдайджест. 80-я серия
07:00 Простоквашино
09:00 Аисты
10:45 СашаТаня. Сезон 6. 208-я - 216-я серии
15:00 Барабашка. 1-я - 8-я серии
19:00 Звезды в Африке. 34-я серия
21:00 Однажды в России
22:00 Однажды в России. Сезон 9. 229-я серия
23:00 Новые танцы. Сезон 2. 29-я серия
01:00 Битва экстрасенсов. 231-я серия
02:25 Битва экстрасенсов. 232-я серия
03:35 Импровизация. Сезон 4. 113-я серия
04:25 Comedy Баттл. 9-я серия
В программе передач возможны изменения.