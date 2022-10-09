Программа передач Матч ТВ на 9 октября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 9 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Матч ТВ на 09.10.2022



03:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. Финалы

05:05 Катар-2022

05:30 Ген победы

06:00 Смешанные единоборства. UFC. Ч. Оливейра - К. Ли

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Как казаки олимпийцами стали

10:25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

10:55 Спартакиада сильнейших. Вызов принят

12:00 Karate Combat-2022

13:00 Все на Матч!

13:55 Регби. Чемпионат России. «ВВА-Подмосковье» (Монино) - «Красный Яр» (Красноярск). Прямой эфир

15:55 Новости

16:00 Все на Матч!

16:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Оренбург» - «Ахмат» (Грозный). Прямой эфир

18:30 Все на Матч!

18:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Краснодар». Прямой эфир

21:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Лечче». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:30 Автоспорт. Кубок Чеченской Республики по автомобильным кольцевым гонкам «AKHMAT Race«

02:30 Как это было на самом деле

02:55 Новости

03:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Динамо» (Москва) - «Локомотив» (Калининградская область)



В программе передач возможны изменения.