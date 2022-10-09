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Программа передач Матч ТВ на 9 октября 2022


Телепрограмма Матч ТВ на 9 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Матч ТВ на 09.10.2022

03:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. Финалы
05:05 Катар-2022
05:30 Ген победы
06:00 Смешанные единоборства. UFC. Ч. Оливейра - К. Ли
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Как казаки олимпийцами стали
10:25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
10:55 Спартакиада сильнейших. Вызов принят
12:00 Karate Combat-2022
13:00 Все на Матч!
13:55 Регби. Чемпионат России. «ВВА-Подмосковье» (Монино) - «Красный Яр» (Красноярск). Прямой эфир
15:55 Новости
16:00 Все на Матч!
16:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Оренбург» - «Ахмат» (Грозный). Прямой эфир
18:30 Все на Матч!
18:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Краснодар». Прямой эфир
21:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Лечче». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:30 Автоспорт. Кубок Чеченской Республики по автомобильным кольцевым гонкам «AKHMAT Race«
02:30 Как это было на самом деле
02:55 Новости
03:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Динамо» (Москва) - «Локомотив» (Калининградская область)

В программе передач возможны изменения.









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