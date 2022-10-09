Программа передач РЕН ТВ на 9 октября 2022

Телепрограмма РЕН ТВ на 9 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач РЕН ТВ на 09.10.2022
05:00 Тайны Чапман
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:25 Знаете ли вы, что?
10:25 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
12:30 Новости
13:00 Правдивая ложь
15:45 Охота на воров
16:30 Новости
17:00 Охота на воров
19:00 Заступник
21:00 Ледяной драйв
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
04:20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
В программе передач возможны изменения.