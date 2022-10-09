Программа передач Звезда на 9 октября 2022

Телепрограмма Звезда на 9 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Звезда на 09.10.2022
04:50 Русские амазонки-2. 7-я - 9-я серии
07:10 Без права на ошибку
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка
10:45 «Скрытые угрозы« с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №113
11:30 Код доступа. Польский гонор. От моря до моря
12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Михаил Булатов
13:05 Специальный репортаж
13:45 Освобождение
14:15 На рубеже. Ответный удар. 1-я - 4-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:45 Легенды советского сыска
23:00 Фетисов
23:45 Здесь твой фронт
01:10 Правда лейтенанта Климова
02:40 «Мерседес» уходит от погони
03:55 Легендарные самолеты. И-16. Участник семи войн
04:40 Русские амазонки-2. 10-я - 12-я серии
В программе передач возможны изменения.