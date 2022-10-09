Программа передач Звезда на 9 октября 2022

Телепрограмма Звезда на 9 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Звезда на 09.10.2022



04:50 Русские амазонки-2. 7-я - 9-я серии

07:10 Без права на ошибку

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приемка

10:45 «Скрытые угрозы« с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №113

11:30 Код доступа. Польский гонор. От моря до моря

12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Михаил Булатов

13:05 Специальный репортаж

13:45 Освобождение

14:15 На рубеже. Ответный удар. 1-я - 4-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:45 Легенды советского сыска

23:00 Фетисов

23:45 Здесь твой фронт

01:10 Правда лейтенанта Климова

02:40 «Мерседес» уходит от погони

03:55 Легендарные самолеты. И-16. Участник семи войн

04:40 Русские амазонки-2. 10-я - 12-я серии



В программе передач возможны изменения.