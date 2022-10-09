Программа передач Культура на 9 октября 2022

Телепрограмма Культура на 9 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Культура на 09.10.2022
06:30 Энциклопедия загадок. Тургайские геоглифы. Тайна древних кочевников
07:05 Оранжевое горлышко
07:25 Дождь в чужом городе
09:40 Обыкновенный концерт
10:10 Диалоги о животных. 6-я серия - «Калининградский зоопарк»
10:50 Большие и маленькие. Сезон 4. 6-я серия
13:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Карл Булла
13:35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Гайто Газданов. «Вечер у Клэр»
14:15 «Элементы» с Ильёй Доронченковым». Клод Моне. «Завтрак на траве»
14:45 Жаль, что ты каналья
16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Наследие Петровской эпохи. Часть вторая. Модернизация
17:10 Пешком... Зарайск интригующий
17:45 Передача знаний. 5-я серия
18:35 Романтика романса. Я не прощаюсь
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:10 Спектакль «Женитьба»
22:10 Роман в камне. Белоруссия. Коссовский замок
22:40 Шедевры мирового музыкального театра. «Майерлинг». Балет Кеннета Макмиллана. Постановка Королевского театра Ковент-Гарден. 2018 год
01:05 В огне брода нет
02:35 Легенда о Сальери
В программе передач возможны изменения.