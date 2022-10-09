Программа передач Культура на 9 октября 2022

Телепрограмма Культура на 9 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Культура на 09.10.2022



06:30 Энциклопедия загадок. Тургайские геоглифы. Тайна древних кочевников

07:05 Оранжевое горлышко

07:25 Дождь в чужом городе

09:40 Обыкновенный концерт

10:10 Диалоги о животных. 6-я серия - «Калининградский зоопарк»

10:50 Большие и маленькие. Сезон 4. 6-я серия

13:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Карл Булла

13:35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Гайто Газданов. «Вечер у Клэр»

14:15 «Элементы» с Ильёй Доронченковым». Клод Моне. «Завтрак на траве»

14:45 Жаль, что ты каналья

16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Наследие Петровской эпохи. Часть вторая. Модернизация

17:10 Пешком... Зарайск интригующий

17:45 Передача знаний. 5-я серия

18:35 Романтика романса. Я не прощаюсь

19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20:10 Спектакль «Женитьба»

22:10 Роман в камне. Белоруссия. Коссовский замок

22:40 Шедевры мирового музыкального театра. «Майерлинг». Балет Кеннета Макмиллана. Постановка Королевского театра Ковент-Гарден. 2018 год

01:05 В огне брода нет

02:35 Легенда о Сальери



В программе передач возможны изменения.