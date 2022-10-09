Программа передач Пятница на 9 октября 2022

Телепрограмма Пятница на 9 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Пятница на 09.10.2022



05:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»

05:20 Пятница News. 181-я серия

05:50 Кондитер. Сезон 5. 16-я серия - «Дети. Торт «Ну погоди» для Ани Хилькевич»

07:00 Кондитер. Сезон 5. 7-я серия - «Тотр «Хогвартс» для Татьяны Морозовой»

08:30 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 3-я серия

09:00 На ножах. Сезон 7. 23-я серия - «Санкт-Петербург. Appetito»

10:00 На ножах. Сезон 7. 9-я серия - «Краснодар. Колесница»

11:10 На ножах. Сезон 7. 10-я серия - «Сергиев Посад. Русская деревня»

12:20 Битва шефов. Сезон 2. 12-я серия

14:40 Битва шефов. Сезон 2. 3-я серия

16:50 Битва шефов. Сезон 2. 9-я серия

18:50 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия

21:10 Адский шеф. Сезон 1. 8-я серия

23:50 Прочь

01:40 Охотники за разумом

03:10 Пятница News. 181-я серия

03:40 Черный список. Сезон 1. 9-я серия - «Спецуборка и автосервис»

04:30 Пятница News. 180-я серия



В программе передач возможны изменения.