Программа передач Пятница на 9 октября 2022

Телепрограмма Пятница на 9 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Пятница на 09.10.2022
05:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»
05:20 Пятница News. 181-я серия
05:50 Кондитер. Сезон 5. 16-я серия - «Дети. Торт «Ну погоди» для Ани Хилькевич»
07:00 Кондитер. Сезон 5. 7-я серия - «Тотр «Хогвартс» для Татьяны Морозовой»
08:30 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 3-я серия
09:00 На ножах. Сезон 7. 23-я серия - «Санкт-Петербург. Appetito»
10:00 На ножах. Сезон 7. 9-я серия - «Краснодар. Колесница»
11:10 На ножах. Сезон 7. 10-я серия - «Сергиев Посад. Русская деревня»
12:20 Битва шефов. Сезон 2. 12-я серия
14:40 Битва шефов. Сезон 2. 3-я серия
16:50 Битва шефов. Сезон 2. 9-я серия
18:50 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия
21:10 Адский шеф. Сезон 1. 8-я серия
23:50 Прочь
01:40 Охотники за разумом
03:10 Пятница News. 181-я серия
03:40 Черный список. Сезон 1. 9-я серия - «Спецуборка и автосервис»
04:30 Пятница News. 180-я серия
В программе передач возможны изменения.