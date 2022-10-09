Программа передач МИР на 9 октября 2022

Телепрограмма МИР на 9 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач МИР на 09.10.2022



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

05:35 Мультфильмы

07:40 Я шагаю по Москве

09:00 Рожденные в СССР. Спецвыпуск к 30-летию «Мира»

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен

11:25 Старик Хоттабыч

12:55 Покровские ворота

15:20 Двенадцать стульев

16:00 Новости

16:15 Двенадцать стульев

18:30 Вместе

19:30 Зита и Гита

22:15 Человек с бульвара Капуцинов

00:00 Вместе

01:00 Неисправимый лгун

02:15 Близнецы

03:35 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



В программе передач возможны изменения.