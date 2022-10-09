Программа передач МИР на 9 октября 2022

Телепрограмма МИР на 9 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач МИР на 09.10.2022
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
05:35 Мультфильмы
07:40 Я шагаю по Москве
09:00 Рожденные в СССР. Спецвыпуск к 30-летию «Мира»
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
11:25 Старик Хоттабыч
12:55 Покровские ворота
15:20 Двенадцать стульев
16:00 Новости
16:15 Двенадцать стульев
18:30 Вместе
19:30 Зита и Гита
22:15 Человек с бульвара Капуцинов
00:00 Вместе
01:00 Неисправимый лгун
02:15 Близнецы
03:35 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
В программе передач возможны изменения.