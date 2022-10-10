Программа передач, ТВ программа на 10 октября 2022

Программа передач телеканалов России на понедельник 10 октября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 10.10.2022
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Собор». В честь 350-летия Петра Великого. 9-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Чайки. 13-я серия
22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
01:00 Морозова. Сезон 2. 9-я серия - «Немодный приговор»
02:00 Морозова. Сезон 2. 10-я серия - «Обмен»
02:55 Срочно в номер! На службе закона. «Мир женщин», 1-я и 2-я серии
ТВЦ
04:25 Олег Видов. Всадник с головой
05:05 10 самых... Разрушенные карьеры звезд
05:30 Московская неделя
06:00 Настроение
08:15 Большое кино. Большая перемена
08:55 Танцы на песке. 1-я серия
09:50 Танцы на песке. 2-я серия
10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
10:55 Городское собрание
11:30 События
11:50 Трюфельный пёс королевы Джованны. 1-я серия
12:40 Трюфельный пёс королевы Джованны. 2-я серия
13:35 Мой герой. Юрий Кара
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Следователь Горчакова. 17-я серия
16:00 Следователь Горчакова. 18-я серия
16:55 Дети против звездных родителей
17:50 События
18:15 Забытый ангел. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Специальный репортаж. Метание атомного ядра
23:05 Знак качества. Котлеты
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Следствие ведёт КГБ. Шпион на миллиард долларов
01:25 90-е. Компромат
02:05 Смерть артиста
02:45 Осторожно, мошенники! Бригада «Ух!»
03:10 Следователь Горчакова. 17-я серия
03:50 Следователь Горчакова. 18-я серия
04:40 Короли эпизода. Евгений Шутов
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Письмо счастья
05:40 Улицы разбитых фонарей-14. Шакалы
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Старое ружье», 1-я и 2-я серии. «Мордобой», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Старое ружье», 1-я и 2-я серии. «Мордобой», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Нынешняя против бывшей
19:00 Сегодня
20:00 Лихач-2. «Случайный свидетель», 1-я и 2-я серии
22:00 Балабол-4. «Счастливый шанс», 1-я и 2-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Балабол-4. «Счастливый шанс», 1-я и 2-я серии
00:10 Отстегните ремни. 1-я - 3-я серии
02:35 Агентство скрытых камер. Плащ
03:20 Мент в законе-9. «Выстрел в сердце», 3-я и 4-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Без лица
5 канал
05:00 Известия
05:25 Охотники за головами. 5-я - 8-я серии
08:40 Беги! 1-я серия
09:00 Известия
09:25 Беги! 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:25 Куба. Личное дело. 7-я - 10-я серии
17:30 Известия
18:00 Куба. Личное дело. 11-я - 12-я серии
20:00 След. Рука мертвеца
20:50 След. По-братски
21:35 След. Убийство по учебнику
22:25 След. Бермудский квадрат
23:10 Свои-5. Прощай, бро
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Убить нельзя спасти
01:10 След. Худшая версия
01:45 След. Утырок
02:25 След. Прыжок под колесо
03:00 Детективы. Обстоятельства смерти
03:35 Детективы. Они будут вместе
04:05 Детективы. Лицом к лицу
04:35 Детективы. Сто слов в минуту
Домашний
02:00 Девичник. 1-я - 4-я серии
05:05 Женская консультация. 40-я серия
05:55 6 кадров
06:30 6 кадров
06:45 По делам несовершеннолетних
09:15 Давай разведёмся!
10:15 Тест на отцовство
12:25 Понять. Простить. «Разные цели». «Цена греха»
13:30 Порча. Дыра
14:00 Знахарка. Слепая любовь
14:30 Верну любимого. Идеальная жена
15:05 Пленница. 1-я - 4-я серии
19:00 Цыганка. 1-я - 3-я серии
22:00 Порча. «Нити судьбы». «Не могу без тебя»
23:00 Знахарка. Слепая любовь
23:30 Верну любимого. Идеальная жена
00:00 Понять. Простить. «Разные цели». «Цена греха»
01:00 Тест на отцовство
02:40 Давай разведёмся!
03:30 Женская консультация
ТНТ
04:25 Comedy Баттл. 9-я серия
05:10 Открытый микрофон. Сезон 6. 126-я серия
06:00 Однажды в России. Спецдайджест. 79-я серия
06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 2-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 3-я серия
07:00 Интерны. 16-я - 21-я серии
10:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 34-я серия
12:00 СашаТаня. 41-я - 50-я серии
17:00 Ольга. 15-я - 20-я серии
20:00 Нина. 5-я серия
20:30 Нина. 6-я серия
21:00 Развод. 9-я серия
21:30 Развод. 10-я серия
22:00 Влюбись, если сможешь. 1-я серия
23:15 Хочу замуж
01:15 Такое кино. 428-я серия
01:45 Импровизация. Сезон 4. 114-я серия
02:35 Импровизация. Сезон 5. 115-я серия
03:20 Comedy Баттл. 10-я серия
04:05 Открытый микрофон. Сезон 6. 127-я серия
04:55 Открытый микрофон. Сезон 6. 128-я серия
СТС
05:00 6 кадров. Сезон 5. 35-я серия
05:10 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 290-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 291-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 13-я серия
06:05 Три кота. Дом на колёсах
06:10 Три кота. За чайником
06:15 Три кота. Готовим пирожные с Горчицей
06:20 Кунг-фу Панда. Невероятные тайны
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:25 100 мест, где поесть. 2-я серия
09:45 Поездка в Америку
11:45 Поймай меня, если сможешь
14:40 Тройной форсаж: Токийский дрифт
16:45 Тётя Марта. Сезон 1. 1-я - 6-я серии
20:00 Черная Пантера
22:25 Доктор Стрэндж
00:40 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 17. 31-я серия
01:30 6 кадров. Сезон 2. 8-я - 16-я серии
04:50 6 кадров. Сезон 3. 1-я серия
Матч ТВ
03:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Динамо» (Москва) - «Локомотив» (Калининградская область)
05:05 Катар-2022
05:30 Ген победы
06:00 Смешанные единоборства. Open FC. Д. Приказа - Ж. Боэно
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
11:30 Есть тема!
13:00 Новости
13:05 Специальный репортаж
13:25 Записки тренера. Андрей Разин
13:45 Громко
14:50 Новости
14:55 Футбол. Товарищеский матч. Женщины. Россия - Белоруссия. Прямой эфир
16:55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Динамо» (Москва). Прямой эфир
19:15 Все на Матч!
19:25 Футбол. Первая Лига. «Арсенал» (Тула) - «Алания Владикавказ». Прямой эфир
21:30 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - «Лацио». Прямой эфир
23:45 Тотальный футбол
00:15 Все на Матч!
00:55 Регби. Чемпионат России. «Слава» (Москва) - «Химик» (Дзержинск)
02:55 Новости
03:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
04:05 Спартакиада сильнейших. Вызов принят
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Гнев человеческий
22:05 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Документальный спецпроект
00:30 Над законом
02:05 Самые шокирующие гипотезы
02:55 Тайны Чапман
04:30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
Звезда
05:15 Рысь
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Государственная граница. 1-я серия - «Восточный рубеж»
10:55 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Последний бронепоезд. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Последний бронепоезд. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Неизвестные сражения Великой Отечественной. На Южном фланге. 1941 год
19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Капкан для Скифа
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Государственная граница. 1-я серия - «Восточный рубеж»
00:55 Здесь твой фронт
02:10 Небесный тихоход
03:25 Последний бронепоезд. 1-я и 2-я серии
Культура
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Особняки Кекушева
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Юл Бриннер
07:30 Новости культуры
07:35 Невский ковчег. Теория невозможного. Карл Булла
08:00 Черные дыры. Белые пятна
08:40 Новости культуры
08:45 Кража. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «А что у вас?». Сергей Михалков». Документальный фильм. 1983
12:15 Молнии рождаются на земле. Телевизионная система «Орбита»
13:00 Линия жизни. Александр Чубарьян
14:00 Мир за горами
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Агора. Что будем смотреть в кинотеатрах?
16:25 Вся королевская рать. 1-я серия
17:40 Роман в камне. Шри-Ланка. Маунт Лавиния
18:10 Солисты XXI века. Константин Емельянов
19:00 Уроки русского. Чтения. Михаил Зощенко. «Встреча», «Прелести культуры», «Последняя неприятность». Читает Иван Стебунов
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Семинар. Александр Дворкин. «Манипуляция сознанием в деструктивных группах»
20:45 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Джентльменский ад. История одного концлагеря
21:40 Сати. Нескучная классика... С Екатериной Шипулиной
22:20 Спрут-3. 6-я серия
23:20 Запечатленное время. Нижегородская ярмарка времен НЭПа
23:45 Цвет времени. Эдгар Дега
00:00 Новости культуры
00:20 Магистр игры. Подвиг верной любви, или Подвиг супружеской верности?
00:50 ХX век. «А что у вас?». Сергей Михалков». Документальный фильм. 1983
01:50 Короли Европы в последней битве за Англию. 1-я серия
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 2. 10-я серия - «Новогодний выпуск. Повара и Деды Морозы»
05:40 Пятница News. 180-я серия
06:00 Кондитер. Сезон 5. 12-я серия - «Торт «Робот» для сыновей Марии Погребняк»
07:00 Кондитер. Сезон 5. 9-я серия - «Торт для Анастасии Волочковой»
08:20 Комиссар Рекс. Сезон 4. 2-я серия
09:20 Комиссар Рекс. Сезон 4. 3-я серия
10:20 На ножах. Сезон 7. 23-я серия - «Санкт-Петербург. Appetito»
11:20 На ножах. Сезон 1. 20-я серия - «Королев. Вельвет»
12:20 Четыре дачи. Сезон 1. 7-я серия - «Ставропольский край»
13:50 На ножах. Сезон 2. 3-я серия - «Нижний Новгород. Компот»
15:00 На ножах. Сезон 3. 16-я серия - «Сочи. Funduk»
15:50 На ножах. Сезон 4. 2-я серия - «Нижний Новгород. Best Burger»
17:00 На ножах. Сезон 6. 13-я серия - «Сочи. Осетинские пироги»
18:00 На ножах. Сезон 7. 24-я серия - «Москва. Шали Вали»
19:00 Битва шефов. Сезон 2. 14-я серия
20:50 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия
22:50 Гастротур. Сезон 2. 9-я серия
23:50 Просто помиловать
02:00 Пятница News. 182-я серия
02:30 Кондитер. Сезон 5. 13-я серия - «Торт «Великолепная леди« для Марии Третьяковой и Лауры Лукиной»
03:40 Пятница News. 181-я серия
04:10 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
05:45 Мама-детектив. 1-я - 5-я серии
10:00 Новости
10:10 Белорусский стандарт
10:20 Мама-детектив. 5-я - 7-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:15 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:30 Игра в кино
20:05 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:40 Осторожно, вирус!
22:35 Назад в будущее
23:30 Гаишники
02:10 Волга-Волга
03:50 Развод
Время начала передач - московское.