Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие





Программа передач, ТВ программа на 10 октября 2022


Программа передач телеканалов России на понедельник 10 октября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.

Телепрограмма на 10.10.2022

1 канал

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Собор». В честь 350-летия Петра Великого. 9-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал

Россия 1

05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Чайки. 13-я серия
22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
01:00 Морозова. Сезон 2. 9-я серия - «Немодный приговор»
02:00 Морозова. Сезон 2. 10-я серия - «Обмен»
02:55 Срочно в номер! На службе закона. «Мир женщин», 1-я и 2-я серии

ТВЦ

04:25 Олег Видов. Всадник с головой
05:05 10 самых... Разрушенные карьеры звезд
05:30 Московская неделя
06:00 Настроение
08:15 Большое кино. Большая перемена
08:55 Танцы на песке. 1-я серия
09:50 Танцы на песке. 2-я серия
10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
10:55 Городское собрание
11:30 События
11:50 Трюфельный пёс королевы Джованны. 1-я серия
12:40 Трюфельный пёс королевы Джованны. 2-я серия
13:35 Мой герой. Юрий Кара
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Следователь Горчакова. 17-я серия
16:00 Следователь Горчакова. 18-я серия
16:55 Дети против звездных родителей
17:50 События
18:15 Забытый ангел. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Специальный репортаж. Метание атомного ядра
23:05 Знак качества. Котлеты
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Следствие ведёт КГБ. Шпион на миллиард долларов
01:25 90-е. Компромат
02:05 Смерть артиста
02:45 Осторожно, мошенники! Бригада «Ух!»
03:10 Следователь Горчакова. 17-я серия
03:50 Следователь Горчакова. 18-я серия
04:40 Короли эпизода. Евгений Шутов

НТВ

04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Письмо счастья
05:40 Улицы разбитых фонарей-14. Шакалы
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Старое ружье», 1-я и 2-я серии. «Мордобой», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Старое ружье», 1-я и 2-я серии. «Мордобой», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Нынешняя против бывшей
19:00 Сегодня
20:00 Лихач-2. «Случайный свидетель», 1-я и 2-я серии
22:00 Балабол-4. «Счастливый шанс», 1-я и 2-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Балабол-4. «Счастливый шанс», 1-я и 2-я серии
00:10 Отстегните ремни. 1-я - 3-я серии
02:35 Агентство скрытых камер. Плащ
03:20 Мент в законе-9. «Выстрел в сердце», 3-я и 4-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Без лица

5 канал

05:00 Известия
05:25 Охотники за головами. 5-я - 8-я серии
08:40 Беги! 1-я серия
09:00 Известия
09:25 Беги! 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:25 Куба. Личное дело. 7-я - 10-я серии
17:30 Известия
18:00 Куба. Личное дело. 11-я - 12-я серии
20:00 След. Рука мертвеца
20:50 След. По-братски
21:35 След. Убийство по учебнику
22:25 След. Бермудский квадрат
23:10 Свои-5. Прощай, бро
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Убить нельзя спасти
01:10 След. Худшая версия
01:45 След. Утырок
02:25 След. Прыжок под колесо
03:00 Детективы. Обстоятельства смерти
03:35 Детективы. Они будут вместе
04:05 Детективы. Лицом к лицу
04:35 Детективы. Сто слов в минуту

Домашний

02:00 Девичник. 1-я - 4-я серии
05:05 Женская консультация. 40-я серия
05:55 6 кадров
06:30 6 кадров
06:45 По делам несовершеннолетних
09:15 Давай разведёмся!
10:15 Тест на отцовство
12:25 Понять. Простить. «Разные цели». «Цена греха»
13:30 Порча. Дыра
14:00 Знахарка. Слепая любовь
14:30 Верну любимого. Идеальная жена
15:05 Пленница. 1-я - 4-я серии
19:00 Цыганка. 1-я - 3-я серии
22:00 Порча. «Нити судьбы». «Не могу без тебя»
23:00 Знахарка. Слепая любовь
23:30 Верну любимого. Идеальная жена
00:00 Понять. Простить. «Разные цели». «Цена греха»
01:00 Тест на отцовство
02:40 Давай разведёмся!
03:30 Женская консультация

ТНТ

04:25 Comedy Баттл. 9-я серия
05:10 Открытый микрофон. Сезон 6. 126-я серия
06:00 Однажды в России. Спецдайджест. 79-я серия
06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 2-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 3-я серия
07:00 Интерны. 16-я - 21-я серии
10:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 34-я серия
12:00 СашаТаня. 41-я - 50-я серии
17:00 Ольга. 15-я - 20-я серии
20:00 Нина. 5-я серия
20:30 Нина. 6-я серия
21:00 Развод. 9-я серия
21:30 Развод. 10-я серия
22:00 Влюбись, если сможешь. 1-я серия
23:15 Хочу замуж
01:15 Такое кино. 428-я серия
01:45 Импровизация. Сезон 4. 114-я серия
02:35 Импровизация. Сезон 5. 115-я серия
03:20 Comedy Баттл. 10-я серия
04:05 Открытый микрофон. Сезон 6. 127-я серия
04:55 Открытый микрофон. Сезон 6. 128-я серия

СТС

05:00 6 кадров. Сезон 5. 35-я серия
05:10 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 290-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 291-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 13-я серия
06:05 Три кота. Дом на колёсах
06:10 Три кота. За чайником
06:15 Три кота. Готовим пирожные с Горчицей
06:20 Кунг-фу Панда. Невероятные тайны
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:25 100 мест, где поесть. 2-я серия
09:45 Поездка в Америку
11:45 Поймай меня, если сможешь
14:40 Тройной форсаж: Токийский дрифт
16:45 Тётя Марта. Сезон 1. 1-я - 6-я серии
20:00 Черная Пантера
22:25 Доктор Стрэндж
00:40 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 17. 31-я серия
01:30 6 кадров. Сезон 2. 8-я - 16-я серии
04:50 6 кадров. Сезон 3. 1-я серия

Матч ТВ

03:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Динамо» (Москва) - «Локомотив» (Калининградская область)
05:05 Катар-2022
05:30 Ген победы
06:00 Смешанные единоборства. Open FC. Д. Приказа - Ж. Боэно
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
11:30 Есть тема!
13:00 Новости
13:05 Специальный репортаж
13:25 Записки тренера. Андрей Разин
13:45 Громко
14:50 Новости
14:55 Футбол. Товарищеский матч. Женщины. Россия - Белоруссия. Прямой эфир
16:55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Динамо» (Москва). Прямой эфир
19:15 Все на Матч!
19:25 Футбол. Первая Лига. «Арсенал» (Тула) - «Алания Владикавказ». Прямой эфир
21:30 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - «Лацио». Прямой эфир
23:45 Тотальный футбол
00:15 Все на Матч!
00:55 Регби. Чемпионат России. «Слава» (Москва) - «Химик» (Дзержинск)
02:55 Новости
03:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
04:05 Спартакиада сильнейших. Вызов принят

РЕН ТВ

05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Гнев человеческий
22:05 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Документальный спецпроект
00:30 Над законом
02:05 Самые шокирующие гипотезы
02:55 Тайны Чапман
04:30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

Звезда

05:15 Рысь
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Государственная граница. 1-я серия - «Восточный рубеж»
10:55 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Последний бронепоезд. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Последний бронепоезд. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Неизвестные сражения Великой Отечественной. На Южном фланге. 1941 год
19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Капкан для Скифа
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Государственная граница. 1-я серия - «Восточный рубеж»
00:55 Здесь твой фронт
02:10 Небесный тихоход
03:25 Последний бронепоезд. 1-я и 2-я серии

Культура

06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Особняки Кекушева
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Юл Бриннер
07:30 Новости культуры
07:35 Невский ковчег. Теория невозможного. Карл Булла
08:00 Черные дыры. Белые пятна
08:40 Новости культуры
08:45 Кража. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «А что у вас?». Сергей Михалков». Документальный фильм. 1983
12:15 Молнии рождаются на земле. Телевизионная система «Орбита»
13:00 Линия жизни. Александр Чубарьян
14:00 Мир за горами
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Агора. Что будем смотреть в кинотеатрах?
16:25 Вся королевская рать. 1-я серия
17:40 Роман в камне. Шри-Ланка. Маунт Лавиния
18:10 Солисты XXI века. Константин Емельянов
19:00 Уроки русского. Чтения. Михаил Зощенко. «Встреча», «Прелести культуры», «Последняя неприятность». Читает Иван Стебунов
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Семинар. Александр Дворкин. «Манипуляция сознанием в деструктивных группах»
20:45 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Джентльменский ад. История одного концлагеря
21:40 Сати. Нескучная классика... С Екатериной Шипулиной
22:20 Спрут-3. 6-я серия
23:20 Запечатленное время. Нижегородская ярмарка времен НЭПа
23:45 Цвет времени. Эдгар Дега
00:00 Новости культуры
00:20 Магистр игры. Подвиг верной любви, или Подвиг супружеской верности?
00:50 ХX век. «А что у вас?». Сергей Михалков». Документальный фильм. 1983
01:50 Короли Европы в последней битве за Англию. 1-я серия

Пятница

05:00 Черный список. Сезон 2. 10-я серия - «Новогодний выпуск. Повара и Деды Морозы»
05:40 Пятница News. 180-я серия
06:00 Кондитер. Сезон 5. 12-я серия - «Торт «Робот» для сыновей Марии Погребняк»
07:00 Кондитер. Сезон 5. 9-я серия - «Торт для Анастасии Волочковой»
08:20 Комиссар Рекс. Сезон 4. 2-я серия
09:20 Комиссар Рекс. Сезон 4. 3-я серия
10:20 На ножах. Сезон 7. 23-я серия - «Санкт-Петербург. Appetito»
11:20 На ножах. Сезон 1. 20-я серия - «Королев. Вельвет»
12:20 Четыре дачи. Сезон 1. 7-я серия - «Ставропольский край»
13:50 На ножах. Сезон 2. 3-я серия - «Нижний Новгород. Компот»
15:00 На ножах. Сезон 3. 16-я серия - «Сочи. Funduk»
15:50 На ножах. Сезон 4. 2-я серия - «Нижний Новгород. Best Burger»
17:00 На ножах. Сезон 6. 13-я серия - «Сочи. Осетинские пироги»
18:00 На ножах. Сезон 7. 24-я серия - «Москва. Шали Вали»
19:00 Битва шефов. Сезон 2. 14-я серия
20:50 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия
22:50 Гастротур. Сезон 2. 9-я серия
23:50 Просто помиловать
02:00 Пятница News. 182-я серия
02:30 Кондитер. Сезон 5. 13-я серия - «Торт «Великолепная леди« для Марии Третьяковой и Лауры Лукиной»
03:40 Пятница News. 181-я серия
04:10 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»

МИР

05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
05:45 Мама-детектив. 1-я - 5-я серии
10:00 Новости
10:10 Белорусский стандарт
10:20 Мама-детектив. 5-я - 7-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:15 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:30 Игра в кино
20:05 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:40 Осторожно, вирус!
22:35 Назад в будущее
23:30 Гаишники
02:10 Волга-Волга
03:50 Развод

Время начала передач - московское.









  • Программа передач Пятница на 10 октября 2022
  • Программа передач СТС на 10 октября 2022
  • Программа передач ТНТ на 10 октября 2022
  • Программа передач, ТВ программа на 6 октября 2022
  • Программа передач, ТВ программа на 5 октября 2022
    •




    Расписание трансляций РФПЛ 2022/2023. Турнирная таблица. результаты. 12-й тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Расписание матчей КХЛ-2022/2023 на 8 октября, результаты, где смотреть в прямом эфире

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание матчей НХЛ 2022/2023 на 8 октября, результаты игр

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Когда начнется, расписание матчей ЧМ-2022 по футболу. Турнирная таблица чемпионата мира в Катаре

    Чемпионат мира по футболу 2022

    Очередной чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.

    Рейтинг лучших производителей спортивной костюмов

    Лучшие производители спортивных костюмов

    Какой спортивный костюм лучше приобрести для спортивных тренировок или для прогулок на природе? Чтобы облегчить вам выбор, предлагаем вашему вниманию список лучших брендов спортивной одежды.











    Лунный посевной календарь садовода и огородника на октябрь 2022
    Где находится село Бирюч на карте Белгородской области
    Разговоры о важном 10 октября 2022 - День отца, 1-11 класс
    Где находится Крымский мост на карте, фото взрыва 8 октября
    Самые смешные анекдоты дня - 10 октября 2022
    Народные приметы на 10 октября 2022
    Какой праздник 10 октября 2022. Какой церковный праздник в России
    Коронавирус - статистика на 8 октября 2022 в России, Москве и Московской области
    Сочи - Локомотив 8 октября 2022. Когда начнется, где смотреть прямую трансляцию
    ЦСКА - Динамо 8 октября 2022. Когда начнется, где смотреть прямую трансляцию
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru