Программа передач, ТВ программа на 10 октября 2022

Программа передач телеканалов России на понедельник 10 октября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 10.10.2022



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Собор». В честь 350-летия Петра Великого. 9-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Чайки. 13-я серия

22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

01:00 Морозова. Сезон 2. 9-я серия - «Немодный приговор»

02:00 Морозова. Сезон 2. 10-я серия - «Обмен»

02:55 Срочно в номер! На службе закона. «Мир женщин», 1-я и 2-я серии



ТВЦ



04:25 Олег Видов. Всадник с головой

05:05 10 самых... Разрушенные карьеры звезд

05:30 Московская неделя

06:00 Настроение

08:15 Большое кино. Большая перемена

08:55 Танцы на песке. 1-я серия

09:50 Танцы на песке. 2-я серия

10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

10:55 Городское собрание

11:30 События

11:50 Трюфельный пёс королевы Джованны. 1-я серия

12:40 Трюфельный пёс королевы Джованны. 2-я серия

13:35 Мой герой. Юрий Кара

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Следователь Горчакова. 17-я серия

16:00 Следователь Горчакова. 18-я серия

16:55 Дети против звездных родителей

17:50 События

18:15 Забытый ангел. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Специальный репортаж. Метание атомного ядра

23:05 Знак качества. Котлеты

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Следствие ведёт КГБ. Шпион на миллиард долларов

01:25 90-е. Компромат

02:05 Смерть артиста

02:45 Осторожно, мошенники! Бригада «Ух!»

03:10 Следователь Горчакова. 17-я серия

03:50 Следователь Горчакова. 18-я серия

04:40 Короли эпизода. Евгений Шутов



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Письмо счастья

05:40 Улицы разбитых фонарей-14. Шакалы

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. Своя земля. «Старое ружье», 1-я и 2-я серии. «Мордобой», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. Своя земля. «Старое ружье», 1-я и 2-я серии. «Мордобой», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Нынешняя против бывшей

19:00 Сегодня

20:00 Лихач-2. «Случайный свидетель», 1-я и 2-я серии

22:00 Балабол-4. «Счастливый шанс», 1-я и 2-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Балабол-4. «Счастливый шанс», 1-я и 2-я серии

00:10 Отстегните ремни. 1-я - 3-я серии

02:35 Агентство скрытых камер. Плащ

03:20 Мент в законе-9. «Выстрел в сердце», 3-я и 4-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Без лица



5 канал



05:00 Известия

05:25 Охотники за головами. 5-я - 8-я серии

08:40 Беги! 1-я серия

09:00 Известия

09:25 Беги! 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:25 Куба. Личное дело. 7-я - 10-я серии

17:30 Известия

18:00 Куба. Личное дело. 11-я - 12-я серии

20:00 След. Рука мертвеца

20:50 След. По-братски

21:35 След. Убийство по учебнику

22:25 След. Бермудский квадрат

23:10 Свои-5. Прощай, бро

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Убить нельзя спасти

01:10 След. Худшая версия

01:45 След. Утырок

02:25 След. Прыжок под колесо

03:00 Детективы. Обстоятельства смерти

03:35 Детективы. Они будут вместе

04:05 Детективы. Лицом к лицу

04:35 Детективы. Сто слов в минуту



Домашний



02:00 Девичник. 1-я - 4-я серии

05:05 Женская консультация. 40-я серия

05:55 6 кадров

06:30 6 кадров

06:45 По делам несовершеннолетних

09:15 Давай разведёмся!

10:15 Тест на отцовство

12:25 Понять. Простить. «Разные цели». «Цена греха»

13:30 Порча. Дыра

14:00 Знахарка. Слепая любовь

14:30 Верну любимого. Идеальная жена

15:05 Пленница. 1-я - 4-я серии

19:00 Цыганка. 1-я - 3-я серии

22:00 Порча. «Нити судьбы». «Не могу без тебя»

23:00 Знахарка. Слепая любовь

23:30 Верну любимого. Идеальная жена

00:00 Понять. Простить. «Разные цели». «Цена греха»

01:00 Тест на отцовство

02:40 Давай разведёмся!

03:30 Женская консультация



ТНТ



04:25 Comedy Баттл. 9-я серия

05:10 Открытый микрофон. Сезон 6. 126-я серия

06:00 Однажды в России. Спецдайджест. 79-я серия

06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 2-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 3-я серия

07:00 Интерны. 16-я - 21-я серии

10:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 34-я серия

12:00 СашаТаня. 41-я - 50-я серии

17:00 Ольга. 15-я - 20-я серии

20:00 Нина. 5-я серия

20:30 Нина. 6-я серия

21:00 Развод. 9-я серия

21:30 Развод. 10-я серия

22:00 Влюбись, если сможешь. 1-я серия

23:15 Хочу замуж

01:15 Такое кино. 428-я серия

01:45 Импровизация. Сезон 4. 114-я серия

02:35 Импровизация. Сезон 5. 115-я серия

03:20 Comedy Баттл. 10-я серия

04:05 Открытый микрофон. Сезон 6. 127-я серия

04:55 Открытый микрофон. Сезон 6. 128-я серия



СТС



05:00 6 кадров. Сезон 5. 35-я серия

05:10 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 290-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 291-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 13-я серия

06:05 Три кота. Дом на колёсах

06:10 Три кота. За чайником

06:15 Три кота. Готовим пирожные с Горчицей

06:20 Кунг-фу Панда. Невероятные тайны

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:25 100 мест, где поесть. 2-я серия

09:45 Поездка в Америку

11:45 Поймай меня, если сможешь

14:40 Тройной форсаж: Токийский дрифт

16:45 Тётя Марта. Сезон 1. 1-я - 6-я серии

20:00 Черная Пантера

22:25 Доктор Стрэндж

00:40 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 17. 31-я серия

01:30 6 кадров. Сезон 2. 8-я - 16-я серии

04:50 6 кадров. Сезон 3. 1-я серия



Матч ТВ



03:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Динамо» (Москва) - «Локомотив» (Калининградская область)

05:05 Катар-2022

05:30 Ген победы

06:00 Смешанные единоборства. Open FC. Д. Приказа - Ж. Боэно

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

11:30 Есть тема!

13:00 Новости

13:05 Специальный репортаж

13:25 Записки тренера. Андрей Разин

13:45 Громко

14:50 Новости

14:55 Футбол. Товарищеский матч. Женщины. Россия - Белоруссия. Прямой эфир

16:55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Динамо» (Москва). Прямой эфир

19:15 Все на Матч!

19:25 Футбол. Первая Лига. «Арсенал» (Тула) - «Алания Владикавказ». Прямой эфир

21:30 Все на Матч!

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - «Лацио». Прямой эфир

23:45 Тотальный футбол

00:15 Все на Матч!

00:55 Регби. Чемпионат России. «Слава» (Москва) - «Химик» (Дзержинск)

02:55 Новости

03:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

04:05 Спартакиада сильнейших. Вызов принят



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Гнев человеческий

22:05 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Документальный спецпроект

00:30 Над законом

02:05 Самые шокирующие гипотезы

02:55 Тайны Чапман

04:30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко



Звезда



05:15 Рысь

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Государственная граница. 1-я серия - «Восточный рубеж»

10:55 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Последний бронепоезд. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Последний бронепоезд. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Неизвестные сражения Великой Отечественной. На Южном фланге. 1941 год

19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Капкан для Скифа

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:20 Государственная граница. 1-я серия - «Восточный рубеж»

00:55 Здесь твой фронт

02:10 Небесный тихоход

03:25 Последний бронепоезд. 1-я и 2-я серии



Культура



06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Особняки Кекушева

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Юл Бриннер

07:30 Новости культуры

07:35 Невский ковчег. Теория невозможного. Карл Булла

08:00 Черные дыры. Белые пятна

08:40 Новости культуры

08:45 Кража. 1-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «А что у вас?». Сергей Михалков». Документальный фильм. 1983

12:15 Молнии рождаются на земле. Телевизионная система «Орбита»

13:00 Линия жизни. Александр Чубарьян

14:00 Мир за горами

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. АРТ

15:20 Агора. Что будем смотреть в кинотеатрах?

16:25 Вся королевская рать. 1-я серия

17:40 Роман в камне. Шри-Ланка. Маунт Лавиния

18:10 Солисты XXI века. Константин Емельянов

19:00 Уроки русского. Чтения. Михаил Зощенко. «Встреча», «Прелести культуры», «Последняя неприятность». Читает Иван Стебунов

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Семинар. Александр Дворкин. «Манипуляция сознанием в деструктивных группах»

20:45 Спокойной ночи, малыши!

21:00 Джентльменский ад. История одного концлагеря

21:40 Сати. Нескучная классика... С Екатериной Шипулиной

22:20 Спрут-3. 6-я серия

23:20 Запечатленное время. Нижегородская ярмарка времен НЭПа

23:45 Цвет времени. Эдгар Дега

00:00 Новости культуры

00:20 Магистр игры. Подвиг верной любви, или Подвиг супружеской верности?

00:50 ХX век. «А что у вас?». Сергей Михалков». Документальный фильм. 1983

01:50 Короли Европы в последней битве за Англию. 1-я серия



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 2. 10-я серия - «Новогодний выпуск. Повара и Деды Морозы»

05:40 Пятница News. 180-я серия

06:00 Кондитер. Сезон 5. 12-я серия - «Торт «Робот» для сыновей Марии Погребняк»

07:00 Кондитер. Сезон 5. 9-я серия - «Торт для Анастасии Волочковой»

08:20 Комиссар Рекс. Сезон 4. 2-я серия

09:20 Комиссар Рекс. Сезон 4. 3-я серия

10:20 На ножах. Сезон 7. 23-я серия - «Санкт-Петербург. Appetito»

11:20 На ножах. Сезон 1. 20-я серия - «Королев. Вельвет»

12:20 Четыре дачи. Сезон 1. 7-я серия - «Ставропольский край»

13:50 На ножах. Сезон 2. 3-я серия - «Нижний Новгород. Компот»

15:00 На ножах. Сезон 3. 16-я серия - «Сочи. Funduk»

15:50 На ножах. Сезон 4. 2-я серия - «Нижний Новгород. Best Burger»

17:00 На ножах. Сезон 6. 13-я серия - «Сочи. Осетинские пироги»

18:00 На ножах. Сезон 7. 24-я серия - «Москва. Шали Вали»

19:00 Битва шефов. Сезон 2. 14-я серия

20:50 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия

22:50 Гастротур. Сезон 2. 9-я серия

23:50 Просто помиловать

02:00 Пятница News. 182-я серия

02:30 Кондитер. Сезон 5. 13-я серия - «Торт «Великолепная леди« для Марии Третьяковой и Лауры Лукиной»

03:40 Пятница News. 181-я серия

04:10 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

05:45 Мама-детектив. 1-я - 5-я серии

10:00 Новости

10:10 Белорусский стандарт

10:20 Мама-детектив. 5-я - 7-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:15 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:30 Игра в кино

20:05 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:40 Осторожно, вирус!

22:35 Назад в будущее

23:30 Гаишники

02:10 Волга-Волга

03:50 Развод



Время начала передач - московское.



















Программа передач Пятница на 10 октября 2022 Программа передач СТС на 10 октября 2022 Программа передач ТНТ на 10 октября 2022 Программа передач, ТВ программа на 6 октября 2022 Программа передач, ТВ программа на 5 октября 2022









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