Программа передач ТВЦ на 10 октября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 10 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач ТВЦ на 10.10.2022
04:25 Олег Видов. Всадник с головой
05:05 10 самых... Разрушенные карьеры звезд
05:30 Московская неделя
06:00 Настроение
08:15 Большое кино. Большая перемена
08:55 Танцы на песке. 1-я серия
09:50 Танцы на песке. 2-я серия
10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
10:55 Городское собрание
11:30 События
11:50 Трюфельный пёс королевы Джованны. 1-я серия
12:40 Трюфельный пёс королевы Джованны. 2-я серия
13:35 Мой герой. Юрий Кара
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Следователь Горчакова. 17-я серия
16:00 Следователь Горчакова. 18-я серия
16:55 Дети против звездных родителей
17:50 События
18:15 Забытый ангел. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Специальный репортаж. Метание атомного ядра
23:05 Знак качества. Котлеты
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Следствие ведёт КГБ. Шпион на миллиард долларов
01:25 90-е. Компромат
02:05 Смерть артиста
02:45 Осторожно, мошенники! Бригада «Ух!»
03:10 Следователь Горчакова. 17-я серия
03:50 Следователь Горчакова. 18-я серия
04:40 Короли эпизода. Евгений Шутов
В программе передач возможны изменения.