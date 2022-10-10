Программа передач ТВЦ на 10 октября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 10 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач ТВЦ на 10.10.2022



04:25 Олег Видов. Всадник с головой

05:05 10 самых... Разрушенные карьеры звезд

05:30 Московская неделя

06:00 Настроение

08:15 Большое кино. Большая перемена

08:55 Танцы на песке. 1-я серия

09:50 Танцы на песке. 2-я серия

10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

10:55 Городское собрание

11:30 События

11:50 Трюфельный пёс королевы Джованны. 1-я серия

12:40 Трюфельный пёс королевы Джованны. 2-я серия

13:35 Мой герой. Юрий Кара

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Следователь Горчакова. 17-я серия

16:00 Следователь Горчакова. 18-я серия

16:55 Дети против звездных родителей

17:50 События

18:15 Забытый ангел. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Специальный репортаж. Метание атомного ядра

23:05 Знак качества. Котлеты

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Следствие ведёт КГБ. Шпион на миллиард долларов

01:25 90-е. Компромат

02:05 Смерть артиста

02:45 Осторожно, мошенники! Бригада «Ух!»

03:10 Следователь Горчакова. 17-я серия

03:50 Следователь Горчакова. 18-я серия

04:40 Короли эпизода. Евгений Шутов



В программе передач возможны изменения.