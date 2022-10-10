Программа передач 5 канал на 10 октября 2022

Телепрограмма 5 канала на 10 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.



Программа передач 5 канал на 10.10.2022



05:00 Известия

05:25 Охотники за головами. 5-я - 8-я серии

08:40 Беги! 1-я серия

09:00 Известия

09:25 Беги! 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:25 Куба. Личное дело. 7-я - 10-я серии

17:30 Известия

18:00 Куба. Личное дело. 11-я - 12-я серии

20:00 След. Рука мертвеца

20:50 След. По-братски

21:35 След. Убийство по учебнику

22:25 След. Бермудский квадрат

23:10 Свои-5. Прощай, бро

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Убить нельзя спасти

01:10 След. Худшая версия

01:45 След. Утырок

02:25 След. Прыжок под колесо

03:00 Детективы. Обстоятельства смерти

03:35 Детективы. Они будут вместе

04:05 Детективы. Лицом к лицу

04:35 Детективы. Сто слов в минуту



В программе передач возможны изменения.