Программа передач 5 канал на 10 октября 2022

Телепрограмма 5 канала на 10 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.
Программа передач 5 канал на 10.10.2022
05:00 Известия
05:25 Охотники за головами. 5-я - 8-я серии
08:40 Беги! 1-я серия
09:00 Известия
09:25 Беги! 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:25 Куба. Личное дело. 7-я - 10-я серии
17:30 Известия
18:00 Куба. Личное дело. 11-я - 12-я серии
20:00 След. Рука мертвеца
20:50 След. По-братски
21:35 След. Убийство по учебнику
22:25 След. Бермудский квадрат
23:10 Свои-5. Прощай, бро
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Убить нельзя спасти
01:10 След. Худшая версия
01:45 След. Утырок
02:25 След. Прыжок под колесо
03:00 Детективы. Обстоятельства смерти
03:35 Детективы. Они будут вместе
04:05 Детективы. Лицом к лицу
04:35 Детективы. Сто слов в минуту
В программе передач возможны изменения.