Программа передач Домашний на 10 октября 2022

Телепрограмма Домашний на 10 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Домашний на 10.10.2022
02:00 Девичник. 1-я - 4-я серии
05:05 Женская консультация. 40-я серия
05:55 6 кадров
06:30 6 кадров
06:45 По делам несовершеннолетних
09:15 Давай разведёмся!
10:15 Тест на отцовство
12:25 Понять. Простить. «Разные цели». «Цена греха»
13:30 Порча. Дыра
14:00 Знахарка. Слепая любовь
14:30 Верну любимого. Идеальная жена
15:05 Пленница. 1-я - 4-я серии
19:00 Цыганка. 1-я - 3-я серии
22:00 Порча. «Нити судьбы». «Не могу без тебя»
23:00 Знахарка. Слепая любовь
23:30 Верну любимого. Идеальная жена
00:00 Понять. Простить. «Разные цели». «Цена греха»
01:00 Тест на отцовство
02:40 Давай разведёмся!
03:30 Женская консультация
В программе передач возможны изменения.