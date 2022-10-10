Программа передач Домашний на 10 октября 2022

Телепрограмма Домашний на 10 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Домашний на 10.10.2022



02:00 Девичник. 1-я - 4-я серии

05:05 Женская консультация. 40-я серия

05:55 6 кадров

06:30 6 кадров

06:45 По делам несовершеннолетних

09:15 Давай разведёмся!

10:15 Тест на отцовство

12:25 Понять. Простить. «Разные цели». «Цена греха»

13:30 Порча. Дыра

14:00 Знахарка. Слепая любовь

14:30 Верну любимого. Идеальная жена

15:05 Пленница. 1-я - 4-я серии

19:00 Цыганка. 1-я - 3-я серии

22:00 Порча. «Нити судьбы». «Не могу без тебя»

23:00 Знахарка. Слепая любовь

23:30 Верну любимого. Идеальная жена

00:00 Понять. Простить. «Разные цели». «Цена греха»

01:00 Тест на отцовство

02:40 Давай разведёмся!

03:30 Женская консультация



В программе передач возможны изменения.