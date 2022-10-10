Программа передач СТС на 10 октября 2022

Телепрограмма СТС на 10 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач СТС на 10.10.2022



05:00 6 кадров. Сезон 5. 35-я серия

05:10 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 290-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 291-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 13-я серия

06:05 Три кота. Дом на колёсах

06:10 Три кота. За чайником

06:15 Три кота. Готовим пирожные с Горчицей

06:20 Кунг-фу Панда. Невероятные тайны

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:25 100 мест, где поесть. 2-я серия

09:45 Поездка в Америку

11:45 Поймай меня, если сможешь

14:40 Тройной форсаж: Токийский дрифт

16:45 Тётя Марта. Сезон 1. 1-я - 6-я серии

20:00 Черная Пантера

22:25 Доктор Стрэндж

00:40 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 17. 31-я серия

01:30 6 кадров. Сезон 2. 8-я - 16-я серии

04:50 6 кадров. Сезон 3. 1-я серия



В программе передач возможны изменения.