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Программа передач СТС на 10 октября 2022


Телепрограмма СТС на 10 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач СТС на 10.10.2022

05:00 6 кадров. Сезон 5. 35-я серия
05:10 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 290-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 291-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 13-я серия
06:05 Три кота. Дом на колёсах
06:10 Три кота. За чайником
06:15 Три кота. Готовим пирожные с Горчицей
06:20 Кунг-фу Панда. Невероятные тайны
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:25 100 мест, где поесть. 2-я серия
09:45 Поездка в Америку
11:45 Поймай меня, если сможешь
14:40 Тройной форсаж: Токийский дрифт
16:45 Тётя Марта. Сезон 1. 1-я - 6-я серии
20:00 Черная Пантера
22:25 Доктор Стрэндж
00:40 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 17. 31-я серия
01:30 6 кадров. Сезон 2. 8-я - 16-я серии
04:50 6 кадров. Сезон 3. 1-я серия

В программе передач возможны изменения.









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