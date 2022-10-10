Программа передач Матч ТВ на 10 октября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 10 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Матч ТВ на 10.10.2022



03:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Динамо» (Москва) - «Локомотив» (Калининградская область)

05:05 Катар-2022

05:30 Ген победы

06:00 Смешанные единоборства. Open FC. Д. Приказа - Ж. Боэно

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

11:30 Есть тема!

13:00 Новости

13:05 Специальный репортаж

13:25 Записки тренера. Андрей Разин

13:45 Громко

14:50 Новости

14:55 Футбол. Товарищеский матч. Женщины. Россия - Белоруссия. Прямой эфир

16:55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Динамо» (Москва). Прямой эфир

19:15 Все на Матч!

19:25 Футбол. Первая Лига. «Арсенал» (Тула) - «Алания Владикавказ». Прямой эфир

21:30 Все на Матч!

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - «Лацио». Прямой эфир

23:45 Тотальный футбол

00:15 Все на Матч!

00:55 Регби. Чемпионат России. «Слава» (Москва) - «Химик» (Дзержинск)

02:55 Новости

03:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

04:05 Спартакиада сильнейших. Вызов принят



В программе передач возможны изменения.