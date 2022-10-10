Программа передач Матч ТВ на 10 октября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 10 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Матч ТВ на 10.10.2022
03:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Динамо» (Москва) - «Локомотив» (Калининградская область)
05:05 Катар-2022
05:30 Ген победы
06:00 Смешанные единоборства. Open FC. Д. Приказа - Ж. Боэно
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
11:30 Есть тема!
13:00 Новости
13:05 Специальный репортаж
13:25 Записки тренера. Андрей Разин
13:45 Громко
14:50 Новости
14:55 Футбол. Товарищеский матч. Женщины. Россия - Белоруссия. Прямой эфир
16:55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Динамо» (Москва). Прямой эфир
19:15 Все на Матч!
19:25 Футбол. Первая Лига. «Арсенал» (Тула) - «Алания Владикавказ». Прямой эфир
21:30 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - «Лацио». Прямой эфир
23:45 Тотальный футбол
00:15 Все на Матч!
00:55 Регби. Чемпионат России. «Слава» (Москва) - «Химик» (Дзержинск)
02:55 Новости
03:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
04:05 Спартакиада сильнейших. Вызов принят
В программе передач возможны изменения.