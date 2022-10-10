Программа передач Звезда на 10 октября 2022

Телепрограмма Звезда на 10 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Звезда на 10.10.2022
05:15 Рысь
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Государственная граница. 1-я серия - «Восточный рубеж»
10:55 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Последний бронепоезд. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Последний бронепоезд. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Неизвестные сражения Великой Отечественной. На Южном фланге. 1941 год
19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Капкан для Скифа
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Государственная граница. 1-я серия - «Восточный рубеж»
00:55 Здесь твой фронт
02:10 Небесный тихоход
03:25 Последний бронепоезд. 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.