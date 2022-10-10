Программа передач Культура на 10 октября 2022

Телепрограмма Культура на 10 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Культура на 10.10.2022
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Особняки Кекушева
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Юл Бриннер
07:30 Новости культуры
07:35 Невский ковчег. Теория невозможного. Карл Булла
08:00 Черные дыры. Белые пятна
08:40 Новости культуры
08:45 Кража. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «А что у вас?». Сергей Михалков». Документальный фильм. 1983
12:15 Молнии рождаются на земле. Телевизионная система «Орбита»
13:00 Линия жизни. Александр Чубарьян
14:00 Мир за горами
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Агора. Что будем смотреть в кинотеатрах?
16:25 Вся королевская рать. 1-я серия
17:40 Роман в камне. Шри-Ланка. Маунт Лавиния
18:10 Солисты XXI века. Константин Емельянов
19:00 Уроки русского. Чтения. Михаил Зощенко. «Встреча», «Прелести культуры», «Последняя неприятность». Читает Иван Стебунов
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Семинар. Александр Дворкин. «Манипуляция сознанием в деструктивных группах»
20:45 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Джентльменский ад. История одного концлагеря
21:40 Сати. Нескучная классика... С Екатериной Шипулиной
22:20 Спрут-3. 6-я серия
23:20 Запечатленное время. Нижегородская ярмарка времен НЭПа
23:45 Цвет времени. Эдгар Дега
00:00 Новости культуры
00:20 Магистр игры. Подвиг верной любви, или Подвиг супружеской верности?
00:50 ХX век. «А что у вас?». Сергей Михалков». Документальный фильм. 1983
01:50 Короли Европы в последней битве за Англию. 1-я серия
В программе передач возможны изменения.