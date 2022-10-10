Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие





Программа передач Культура на 10 октября 2022


Телепрограмма Культура на 10 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Культура на 10.10.2022

06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Особняки Кекушева
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Юл Бриннер
07:30 Новости культуры
07:35 Невский ковчег. Теория невозможного. Карл Булла
08:00 Черные дыры. Белые пятна
08:40 Новости культуры
08:45 Кража. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «А что у вас?». Сергей Михалков». Документальный фильм. 1983
12:15 Молнии рождаются на земле. Телевизионная система «Орбита»
13:00 Линия жизни. Александр Чубарьян
14:00 Мир за горами
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Агора. Что будем смотреть в кинотеатрах?
16:25 Вся королевская рать. 1-я серия
17:40 Роман в камне. Шри-Ланка. Маунт Лавиния
18:10 Солисты XXI века. Константин Емельянов
19:00 Уроки русского. Чтения. Михаил Зощенко. «Встреча», «Прелести культуры», «Последняя неприятность». Читает Иван Стебунов
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Семинар. Александр Дворкин. «Манипуляция сознанием в деструктивных группах»
20:45 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Джентльменский ад. История одного концлагеря
21:40 Сати. Нескучная классика... С Екатериной Шипулиной
22:20 Спрут-3. 6-я серия
23:20 Запечатленное время. Нижегородская ярмарка времен НЭПа
23:45 Цвет времени. Эдгар Дега
00:00 Новости культуры
00:20 Магистр игры. Подвиг верной любви, или Подвиг супружеской верности?
00:50 ХX век. «А что у вас?». Сергей Михалков». Документальный фильм. 1983
01:50 Короли Европы в последней битве за Англию. 1-я серия

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач, ТВ программа на 10 октября 2022
  • Программа передач Культура на 9 октября 2022
  • Программа передач Культура на 7 октября 2022
  • Программа передач Культура на 6 октября 2022
  • Программа передач Культура на 5 октября 2022
    •




    Расписание трансляций РФПЛ 2022/2023. Турнирная таблица. результаты. 12-й тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Расписание матчей КХЛ-2022/2023 на 8 октября, результаты, где смотреть в прямом эфире

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание матчей НХЛ 2022/2023 на 8 октября, результаты игр

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Когда начнется, расписание матчей ЧМ-2022 по футболу. Турнирная таблица чемпионата мира в Катаре

    Чемпионат мира по футболу 2022

    Очередной чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.

    Рейтинг лучших производителей спортивной костюмов

    Лучшие производители спортивных костюмов

    Какой спортивный костюм лучше приобрести для спортивных тренировок или для прогулок на природе? Чтобы облегчить вам выбор, предлагаем вашему вниманию список лучших брендов спортивной одежды.











    Лунный посевной календарь садовода и огородника на октябрь 2022
    Где находится село Бирюч на карте Белгородской области
    Разговоры о важном 10 октября 2022 - День отца, 1-11 класс
    Где находится Крымский мост на карте, фото взрыва 8 октября
    Самые смешные анекдоты дня - 10 октября 2022
    Народные приметы на 10 октября 2022
    Какой праздник 10 октября 2022. Какой церковный праздник в России
    Коронавирус - статистика на 8 октября 2022 в России, Москве и Московской области
    Сочи - Локомотив 8 октября 2022. Когда начнется, где смотреть прямую трансляцию
    ЦСКА - Динамо 8 октября 2022. Когда начнется, где смотреть прямую трансляцию
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru