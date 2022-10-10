Программа передач Культура на 10 октября 2022

Телепрограмма Культура на 10 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Культура на 10.10.2022



06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Особняки Кекушева

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Юл Бриннер

07:30 Новости культуры

07:35 Невский ковчег. Теория невозможного. Карл Булла

08:00 Черные дыры. Белые пятна

08:40 Новости культуры

08:45 Кража. 1-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «А что у вас?». Сергей Михалков». Документальный фильм. 1983

12:15 Молнии рождаются на земле. Телевизионная система «Орбита»

13:00 Линия жизни. Александр Чубарьян

14:00 Мир за горами

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. АРТ

15:20 Агора. Что будем смотреть в кинотеатрах?

16:25 Вся королевская рать. 1-я серия

17:40 Роман в камне. Шри-Ланка. Маунт Лавиния

18:10 Солисты XXI века. Константин Емельянов

19:00 Уроки русского. Чтения. Михаил Зощенко. «Встреча», «Прелести культуры», «Последняя неприятность». Читает Иван Стебунов

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Семинар. Александр Дворкин. «Манипуляция сознанием в деструктивных группах»

20:45 Спокойной ночи, малыши!

21:00 Джентльменский ад. История одного концлагеря

21:40 Сати. Нескучная классика... С Екатериной Шипулиной

22:20 Спрут-3. 6-я серия

23:20 Запечатленное время. Нижегородская ярмарка времен НЭПа

23:45 Цвет времени. Эдгар Дега

00:00 Новости культуры

00:20 Магистр игры. Подвиг верной любви, или Подвиг супружеской верности?

00:50 ХX век. «А что у вас?». Сергей Михалков». Документальный фильм. 1983

01:50 Короли Европы в последней битве за Англию. 1-я серия



В программе передач возможны изменения.



















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