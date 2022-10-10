Программа передач Пятница на 10 октября 2022

Телепрограмма Пятница на 10 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Пятница на 10.10.2022
05:00 Черный список. Сезон 2. 10-я серия - «Новогодний выпуск. Повара и Деды Морозы»
05:40 Пятница News. 180-я серия
06:00 Кондитер. Сезон 5. 12-я серия - «Торт «Робот» для сыновей Марии Погребняк»
07:00 Кондитер. Сезон 5. 9-я серия - «Торт для Анастасии Волочковой»
08:20 Комиссар Рекс. Сезон 4. 2-я серия
09:20 Комиссар Рекс. Сезон 4. 3-я серия
10:20 На ножах. Сезон 7. 23-я серия - «Санкт-Петербург. Appetito»
11:20 На ножах. Сезон 1. 20-я серия - «Королев. Вельвет»
12:20 Четыре дачи. Сезон 1. 7-я серия - «Ставропольский край»
13:50 На ножах. Сезон 2. 3-я серия - «Нижний Новгород. Компот»
15:00 На ножах. Сезон 3. 16-я серия - «Сочи. Funduk»
15:50 На ножах. Сезон 4. 2-я серия - «Нижний Новгород. Best Burger»
17:00 На ножах. Сезон 6. 13-я серия - «Сочи. Осетинские пироги»
18:00 На ножах. Сезон 7. 24-я серия - «Москва. Шали Вали»
19:00 Битва шефов. Сезон 2. 14-я серия
20:50 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия
22:50 Гастротур. Сезон 2. 9-я серия
23:50 Просто помиловать
02:00 Пятница News. 182-я серия
02:30 Кондитер. Сезон 5. 13-я серия - «Торт «Великолепная леди« для Марии Третьяковой и Лауры Лукиной»
03:40 Пятница News. 181-я серия
04:10 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»
В программе передач возможны изменения.