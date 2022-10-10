Программа передач Пятница на 10 октября 2022

Телепрограмма Пятница на 10 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Пятница на 10.10.2022



05:00 Черный список. Сезон 2. 10-я серия - «Новогодний выпуск. Повара и Деды Морозы»

05:40 Пятница News. 180-я серия

06:00 Кондитер. Сезон 5. 12-я серия - «Торт «Робот» для сыновей Марии Погребняк»

07:00 Кондитер. Сезон 5. 9-я серия - «Торт для Анастасии Волочковой»

08:20 Комиссар Рекс. Сезон 4. 2-я серия

09:20 Комиссар Рекс. Сезон 4. 3-я серия

10:20 На ножах. Сезон 7. 23-я серия - «Санкт-Петербург. Appetito»

11:20 На ножах. Сезон 1. 20-я серия - «Королев. Вельвет»

12:20 Четыре дачи. Сезон 1. 7-я серия - «Ставропольский край»

13:50 На ножах. Сезон 2. 3-я серия - «Нижний Новгород. Компот»

15:00 На ножах. Сезон 3. 16-я серия - «Сочи. Funduk»

15:50 На ножах. Сезон 4. 2-я серия - «Нижний Новгород. Best Burger»

17:00 На ножах. Сезон 6. 13-я серия - «Сочи. Осетинские пироги»

18:00 На ножах. Сезон 7. 24-я серия - «Москва. Шали Вали»

19:00 Битва шефов. Сезон 2. 14-я серия

20:50 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия

22:50 Гастротур. Сезон 2. 9-я серия

23:50 Просто помиловать

02:00 Пятница News. 182-я серия

02:30 Кондитер. Сезон 5. 13-я серия - «Торт «Великолепная леди« для Марии Третьяковой и Лауры Лукиной»

03:40 Пятница News. 181-я серия

04:10 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»



В программе передач возможны изменения.