Программа передач, ТВ программа на 11 октября 2022

Программа передач телеканалов России на вторник 11 октября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 11.10.2022
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Собор». В честь 350-летия Петра Великого. 10-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Чайки. 14-я серия
22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
01:00 Морозова. Сезон 2. 11-я серия - «Игрок»
02:00 Морозова. Сезон 2. 12-я серия - «Должок»
02:55 Срочно в номер! На службе закона. «Меч самурая», 1-я и 2-я серии
ТВЦ
04:40 Короли эпизода. Евгений Шутов
05:20 Мой герой. Юрий Кара
06:00 Настроение
08:15 Доктор И... Косметология вчера и сегодня
08:50 Танцы на песке. 3-я серия
09:40 Танцы на песке. 4-я серия
10:40 Их разлучит только смерть
11:30 События
11:50 Трюфельный пёс королевы Джованны. 3-я серия
12:45 Трюфельный пёс королевы Джованны. 4-я серия
13:40 Мой герой. Михаил Барщевский
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Следователь Горчакова. 19-я серия
16:00 Следователь Горчакова. 20-я серия
16:55 Звёзды против воров
17:50 События
18:15 Репейник. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Закон и порядок
23:05 90-е. Хиты дискотек и пьянок. Фильм 1-й
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Женщины Сталина
01:25 Барбара Брыльска. Злой ангел
02:05 Самые влиятельные женщины мира. Голда Меир
02:45 Осторожно, мошенники! Интим из Интернета
03:15 Следователь Горчакова. 19-я серия
03:55 Следователь Горчакова. 20-я серия
04:40 Короли эпизода. Станислав Чекан
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Без лица
05:40 Улицы разбитых фонарей-14. Горячий пар
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Стокгольмский синдром», 1-я и 2-я серии. «Свидетель обвинения», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Стокгольмский синдром», 1-я и 2-я серии. «Свидетель обвинения», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Неродные двойняшки?
19:00 Сегодня
20:00 Лихач-2. «Порт приписки«, 1-я и 2-я серии
22:00 Балабол-4. «Отдых на солнце», 1-я и 2-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Балабол-4. «Отдых на солнце», 1-я и 2-я серии
00:10 Отстегните ремни. 4-я - 6-я серии
02:35 Агентство скрытых камер. Иностранка
03:05 Их нравы!
03:20 Мент в законе-9. «Подстава», 1-я и 2-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Капкан для опера
5 канал
05:00 Известия
05:50 Море. Горы. Керамзит. 1-я - 4-я серии
09:00 Известия
09:25 Одессит. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:25 Куба. Личное дело. 11-я - 15-я серии
17:30 Известия
18:00 Куба. Личное дело. 15-я - 16-я серии
19:50 След. Дети Надежды
20:55 След. Шок
21:40 След. Доброжелатель
22:25 След. Липкие лапки
23:10 Свои-5. Алгоритм страха
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Ладья Харона
01:15 След. Группа единокровных
01:50 След. Надежное плечо
02:25 След. Гейша онлайн
03:05 Детективы. Семечки
03:40 Детективы. Таксист
04:05 Детективы. Удар в голову
04:35 Детективы. Бюстик Гёте
Домашний
03:30 Женская консультация
05:10 6 кадров
05:40 По делам несовершеннолетних
09:20 Давай разведёмся!
10:20 Тест на отцовство
12:25 Понять. Простить. «Иметь или не иметь». «Житейская история»
13:30 Порча. Мёртвая подруга
14:00 Знахарка. Горечь предательства
14:35 Верну любимого. Подружка
15:10 Пленница. 5-я - 8-я серии
19:00 Цыганка. 4-я - 6-я серии
22:00 Порча. «Затхлая вода«. «Пика«
23:00 Знахарка. Горечь предательства
23:30 Верну любимого. Подружка
00:00 Понять. Простить. «Иметь или не иметь». «Житейская история»
01:00 Тест на отцовство
02:40 Давай разведёмся!
03:30 Женская консультация
ТНТ
04:55 Открытый микрофон. Сезон 6. 128-я серия
05:45 Однажды в России. Спецдайджест. 5-я серия
06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 7-я серия
07:00 Интерны. 22-я - 25-я серии
09:00 Универ. Сезон 7. 256-я - 261-я серии
12:00 СашаТаня. 51-я - 56-я серии
15:00 Влюбись, если сможешь. 1-я серия
16:10 Влюбись, если сможешь. 2-я серия
17:00 Ольга. 21-я - 26-я серии
20:00 Нина. 6-я серия
20:30 Нина. 7-я серия
21:00 Развод. 11-я серия
21:30 Развод. 12-я серия
22:00 Влюбись, если сможешь. 3-я серия
22:45 Неадекватные люди-2
01:10 Импровизация. Сезон 5. 116-я серия
02:05 Импровизация. Сезон 5. 118-я серия
02:50 Comedy Баттл. 11-я серия
03:40 Открытый микрофон. Сезон 6. 129-я серия
04:30 Открытый микрофон. Сезон 6. 130-я серия
СТС
04:50 6 кадров. Сезон 3. 1-я серия
05:10 6 кадров. Сезон 3. 2-я серия
05:30 Три банана
05:50 Ералаш. Сезон 1. 22-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 26-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 79-я серия
06:05 Три кота
06:10 Три кота. Кот без забот
06:15 Три кота. Варенье в подвале
06:20 Как приручить дракона. Возвращение
06:40 Забавные истории
06:50 Сказки Шрэкова болота
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Тётя Марта. Сезон 1. 5-я серия
08:25 Тётя Марта. Сезон 1. 6-я серия
09:00 Воронины. Сезон 10. 11-я серия
09:30 Воронины. Сезон 10. 12-я серия
10:05 Бойцовская семейка
12:15 Форт Боярд. Возвращение. Сезон 1. 6-я серия
14:05 Родком. Сезон 1. 20-я серия
14:40 Родком. Сезон 1. 21-я серия
15:10 Родком. Сезон 2. 1-я - 6-я серии
18:30 Тётя Марта. Сезон 1. 6-я серия
19:00 Тётя Марта
19:30 Тётя Марта. Сезон 1. 7-я серия
20:00 Боги Египта
22:20 Война богов: Бессмертные
00:25 Короче
02:35 6 кадров. Сезон 3. 3-я - 9-я серии
Матч ТВ
04:05 Спартакиада сильнейших. Вызов принят
05:05 Громко
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Еврофутбол. Обзор
11:30 Есть тема!
13:00 Новости
13:05 Специальный репортаж
13:25 Смешанные единоборства. UFC. А. Нуньес - Ф. Спенсер
14:40 Все на Матч!
15:15 Новости
15:20 Все на Матч!
15:55 Бадминтон. Чемпионат России. Прямой эфир
19:00 Новости
19:05 Все на Матч!
19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Копенгаген» (Дания) - «Манчестер Сити» (Англия). Прямой эфир
21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Милан» (Италия) - «Челси» (Англия). Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ (Франция) - «Бенфика» (Португалия)
02:55 Новости
03:00 Еврофутбол. Обзор
04:05 Больше, чем футбол
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Профессионал
22:00 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Знаете ли вы, что?
00:30 Правдивая ложь
02:50 Самые шокирующие гипотезы
03:35 Тайны Чапман
04:25 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
Звезда
03:25 Последний бронепоезд. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Государственная граница. 2-я серия - «Восточный рубеж»
10:55 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 На рубеже. Ответный удар. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 На рубеже. Ответный удар. 1-я - 4-я серии
17:10 Легенды разведки. Николай Кузнецов
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Неизвестные сражения Великой Отечественной. Битва за Великие Луки
19:40 Улика из прошлого. Укол ненависти. Тайна наркотиков ВСУ
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Государственная граница. 2-я серия - «Восточный рубеж»
00:50 Сыщик
03:05 Оружие Победы
03:15 Кадеты. 1-я и 2-я серии
Культура
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Театр Российской Армии
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Владимир Зельдин
07:30 Новости культуры
07:35 Короли Европы в последней битве за Англию. 1-я серия
08:40 Новости культуры
08:45 Кража. 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Оленёнок». «Моржи». «Краснозобая казарка». Фильмы Юрия Ледина. 1969 -1972
12:00 Первые в мире. Трамвай Пироцкого
12:20 Спрут-3. 6-я серия
13:20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Гайто Газданов. «Вечер у Клэр»
14:05 Жизнь и смерть Чайковского
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Эрмитаж. Биологи. Первая линия обороны
15:50 Сати. Нескучная классика... С Екатериной Шипулиной
16:35 Вся королевская рать. 2-я серия
17:45 Роман в камне. Ярославль. Замок Никиты Понизовкина
18:10 Солисты XXI века. Филипп Копачевский
19:00 Уроки русского. Чтения. Надежда Тэффи. «Выбор креста», «Ревность». Читает Ольга Тумайкина
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Семинар. Екатерина Гресь. «Любовь с точки зрения философии»
20:45 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Искусственный отбор
21:40 Белая студия
22:20 Спрут-3. 7-я серия
23:20 Запечатленное время. Играет Ван Клиберн
23:45 Цвет времени. Тициан
00:00 Новости культуры
00:20 ХX век. «Оленёнок». «Моржи». «Краснозобая казарка». Фильмы Юрия Ледина. 1969 -1972
01:10 Короли Европы в последней битве за Англию. 2-я серия
02:10 Солисты XXI века. Константин Емельянов
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Клининг и корпоративы»
05:40 Пятница News. 181-я серия
06:00 Кондитер. Сезон 5. 5-я серия - «Торт «Снеговик Олаф» для Михаила Башкатова»
07:00 Кондитер. Сезон 5. 12-я серия - «Торт «Робот» для сыновей Марии Погребняк»
08:20 Комиссар Рекс. Сезон 4. 4-я серия
10:20 На ножах. Сезон 1. 3-я серия - «Санкт-Петербург. Пивной этикет»
11:20 На ножах. Сезон 2. 4-я серия - «Нижний Новгород. Венский дворик»
12:20 Битва шефов. Сезон 2. 10-я серия
14:20 Битва шефов. Сезон 2. 8-я серия
16:30 Битва шефов. Сезон 2. 14-я серия
19:00 Мистер Х. Сезон 1. 7-я серия
20:10 Битва шефов. Сезон 2. 7-я серия
22:10 Битва шефов. Сезон 2. 4-я серия
00:10 Просто помиловать
02:20 Пятница News. 183-я серия
02:50 Кондитер. Сезон 3. 11-я серия - «Регионы России 2»
03:50 Кондитер. Сезон 3. 3-я серия - «Подмосковье»
04:45 Пятница News. 182-я серия
МИР
05:00 Развод
05:35 Наше кино. История большой любви
06:00 Мама-детектив. 6-я - 10-я серии
10:00 Новости
10:10 Мама-детектив. 10-я - 12-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:15 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:30 Игра в кино
20:05 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:40 Осторожно, вирус!
22:35 Назад в будущее
23:30 Гаишники
02:10 Весна
03:55 Развод
Время начала передач - московское.