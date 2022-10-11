Программа передач, ТВ программа на 11 октября 2022

Программа передач телеканалов России на вторник 11 октября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 11.10.2022



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Собор». В честь 350-летия Петра Великого. 10-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Чайки. 14-я серия

22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

01:00 Морозова. Сезон 2. 11-я серия - «Игрок»

02:00 Морозова. Сезон 2. 12-я серия - «Должок»

02:55 Срочно в номер! На службе закона. «Меч самурая», 1-я и 2-я серии



ТВЦ



04:40 Короли эпизода. Евгений Шутов

05:20 Мой герой. Юрий Кара

06:00 Настроение

08:15 Доктор И... Косметология вчера и сегодня

08:50 Танцы на песке. 3-я серия

09:40 Танцы на песке. 4-я серия

10:40 Их разлучит только смерть

11:30 События

11:50 Трюфельный пёс королевы Джованны. 3-я серия

12:45 Трюфельный пёс королевы Джованны. 4-я серия

13:40 Мой герой. Михаил Барщевский

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Следователь Горчакова. 19-я серия

16:00 Следователь Горчакова. 20-я серия

16:55 Звёзды против воров

17:50 События

18:15 Репейник. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Закон и порядок

23:05 90-е. Хиты дискотек и пьянок. Фильм 1-й

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Женщины Сталина

01:25 Барбара Брыльска. Злой ангел

02:05 Самые влиятельные женщины мира. Голда Меир

02:45 Осторожно, мошенники! Интим из Интернета

03:15 Следователь Горчакова. 19-я серия

03:55 Следователь Горчакова. 20-я серия

04:40 Короли эпизода. Станислав Чекан



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Без лица

05:40 Улицы разбитых фонарей-14. Горячий пар

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. Своя земля. «Стокгольмский синдром», 1-я и 2-я серии. «Свидетель обвинения», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. Своя земля. «Стокгольмский синдром», 1-я и 2-я серии. «Свидетель обвинения», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Неродные двойняшки?

19:00 Сегодня

20:00 Лихач-2. «Порт приписки«, 1-я и 2-я серии

22:00 Балабол-4. «Отдых на солнце», 1-я и 2-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Балабол-4. «Отдых на солнце», 1-я и 2-я серии

00:10 Отстегните ремни. 4-я - 6-я серии

02:35 Агентство скрытых камер. Иностранка

03:05 Их нравы!

03:20 Мент в законе-9. «Подстава», 1-я и 2-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Капкан для опера



5 канал



05:00 Известия

05:50 Море. Горы. Керамзит. 1-я - 4-я серии

09:00 Известия

09:25 Одессит. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:25 Куба. Личное дело. 11-я - 15-я серии

17:30 Известия

18:00 Куба. Личное дело. 15-я - 16-я серии

19:50 След. Дети Надежды

20:55 След. Шок

21:40 След. Доброжелатель

22:25 След. Липкие лапки

23:10 Свои-5. Алгоритм страха

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Ладья Харона

01:15 След. Группа единокровных

01:50 След. Надежное плечо

02:25 След. Гейша онлайн

03:05 Детективы. Семечки

03:40 Детективы. Таксист

04:05 Детективы. Удар в голову

04:35 Детективы. Бюстик Гёте



Домашний



03:30 Женская консультация

05:10 6 кадров

05:40 По делам несовершеннолетних

09:20 Давай разведёмся!

10:20 Тест на отцовство

12:25 Понять. Простить. «Иметь или не иметь». «Житейская история»

13:30 Порча. Мёртвая подруга

14:00 Знахарка. Горечь предательства

14:35 Верну любимого. Подружка

15:10 Пленница. 5-я - 8-я серии

19:00 Цыганка. 4-я - 6-я серии

22:00 Порча. «Затхлая вода«. «Пика«

23:00 Знахарка. Горечь предательства

23:30 Верну любимого. Подружка

00:00 Понять. Простить. «Иметь или не иметь». «Житейская история»

01:00 Тест на отцовство

02:40 Давай разведёмся!

03:30 Женская консультация



ТНТ



04:55 Открытый микрофон. Сезон 6. 128-я серия

05:45 Однажды в России. Спецдайджест. 5-я серия

06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 7-я серия

07:00 Интерны. 22-я - 25-я серии

09:00 Универ. Сезон 7. 256-я - 261-я серии

12:00 СашаТаня. 51-я - 56-я серии

15:00 Влюбись, если сможешь. 1-я серия

16:10 Влюбись, если сможешь. 2-я серия

17:00 Ольга. 21-я - 26-я серии

20:00 Нина. 6-я серия

20:30 Нина. 7-я серия

21:00 Развод. 11-я серия

21:30 Развод. 12-я серия

22:00 Влюбись, если сможешь. 3-я серия

22:45 Неадекватные люди-2

01:10 Импровизация. Сезон 5. 116-я серия

02:05 Импровизация. Сезон 5. 118-я серия

02:50 Comedy Баттл. 11-я серия

03:40 Открытый микрофон. Сезон 6. 129-я серия

04:30 Открытый микрофон. Сезон 6. 130-я серия



СТС



04:50 6 кадров. Сезон 3. 1-я серия

05:10 6 кадров. Сезон 3. 2-я серия

05:30 Три банана

05:50 Ералаш. Сезон 1. 22-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 26-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 79-я серия

06:05 Три кота

06:10 Три кота. Кот без забот

06:15 Три кота. Варенье в подвале

06:20 Как приручить дракона. Возвращение

06:40 Забавные истории

06:50 Сказки Шрэкова болота

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Тётя Марта. Сезон 1. 5-я серия

08:25 Тётя Марта. Сезон 1. 6-я серия

09:00 Воронины. Сезон 10. 11-я серия

09:30 Воронины. Сезон 10. 12-я серия

10:05 Бойцовская семейка

12:15 Форт Боярд. Возвращение. Сезон 1. 6-я серия

14:05 Родком. Сезон 1. 20-я серия

14:40 Родком. Сезон 1. 21-я серия

15:10 Родком. Сезон 2. 1-я - 6-я серии

18:30 Тётя Марта. Сезон 1. 6-я серия

19:00 Тётя Марта

19:30 Тётя Марта. Сезон 1. 7-я серия

20:00 Боги Египта

22:20 Война богов: Бессмертные

00:25 Короче

02:35 6 кадров. Сезон 3. 3-я - 9-я серии



Матч ТВ



04:05 Спартакиада сильнейших. Вызов принят

05:05 Громко

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Еврофутбол. Обзор

11:30 Есть тема!

13:00 Новости

13:05 Специальный репортаж

13:25 Смешанные единоборства. UFC. А. Нуньес - Ф. Спенсер

14:40 Все на Матч!

15:15 Новости

15:20 Все на Матч!

15:55 Бадминтон. Чемпионат России. Прямой эфир

19:00 Новости

19:05 Все на Матч!

19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Копенгаген» (Дания) - «Манчестер Сити» (Англия). Прямой эфир

21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Милан» (Италия) - «Челси» (Англия). Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ (Франция) - «Бенфика» (Португалия)

02:55 Новости

03:00 Еврофутбол. Обзор

04:05 Больше, чем футбол



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Профессионал

22:00 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Знаете ли вы, что?

00:30 Правдивая ложь

02:50 Самые шокирующие гипотезы

03:35 Тайны Чапман

04:25 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко



Звезда



03:25 Последний бронепоезд. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Государственная граница. 2-я серия - «Восточный рубеж»

10:55 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 На рубеже. Ответный удар. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 На рубеже. Ответный удар. 1-я - 4-я серии

17:10 Легенды разведки. Николай Кузнецов

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Неизвестные сражения Великой Отечественной. Битва за Великие Луки

19:40 Улика из прошлого. Укол ненависти. Тайна наркотиков ВСУ

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:20 Государственная граница. 2-я серия - «Восточный рубеж»

00:50 Сыщик

03:05 Оружие Победы

03:15 Кадеты. 1-я и 2-я серии



Культура



06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Театр Российской Армии

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Владимир Зельдин

07:30 Новости культуры

07:35 Короли Европы в последней битве за Англию. 1-я серия

08:40 Новости культуры

08:45 Кража. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Оленёнок». «Моржи». «Краснозобая казарка». Фильмы Юрия Ледина. 1969 -1972

12:00 Первые в мире. Трамвай Пироцкого

12:20 Спрут-3. 6-я серия

13:20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Гайто Газданов. «Вечер у Клэр»

14:05 Жизнь и смерть Чайковского

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Книги

15:20 Эрмитаж. Биологи. Первая линия обороны

15:50 Сати. Нескучная классика... С Екатериной Шипулиной

16:35 Вся королевская рать. 2-я серия

17:45 Роман в камне. Ярославль. Замок Никиты Понизовкина

18:10 Солисты XXI века. Филипп Копачевский

19:00 Уроки русского. Чтения. Надежда Тэффи. «Выбор креста», «Ревность». Читает Ольга Тумайкина

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Семинар. Екатерина Гресь. «Любовь с точки зрения философии»

20:45 Спокойной ночи, малыши!

21:00 Искусственный отбор

21:40 Белая студия

22:20 Спрут-3. 7-я серия

23:20 Запечатленное время. Играет Ван Клиберн

23:45 Цвет времени. Тициан

00:00 Новости культуры

00:20 ХX век. «Оленёнок». «Моржи». «Краснозобая казарка». Фильмы Юрия Ледина. 1969 -1972

01:10 Короли Европы в последней битве за Англию. 2-я серия

02:10 Солисты XXI века. Константин Емельянов



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Клининг и корпоративы»

05:40 Пятница News. 181-я серия

06:00 Кондитер. Сезон 5. 5-я серия - «Торт «Снеговик Олаф» для Михаила Башкатова»

07:00 Кондитер. Сезон 5. 12-я серия - «Торт «Робот» для сыновей Марии Погребняк»

08:20 Комиссар Рекс. Сезон 4. 4-я серия

10:20 На ножах. Сезон 1. 3-я серия - «Санкт-Петербург. Пивной этикет»

11:20 На ножах. Сезон 2. 4-я серия - «Нижний Новгород. Венский дворик»

12:20 Битва шефов. Сезон 2. 10-я серия

14:20 Битва шефов. Сезон 2. 8-я серия

16:30 Битва шефов. Сезон 2. 14-я серия

19:00 Мистер Х. Сезон 1. 7-я серия

20:10 Битва шефов. Сезон 2. 7-я серия

22:10 Битва шефов. Сезон 2. 4-я серия

00:10 Просто помиловать

02:20 Пятница News. 183-я серия

02:50 Кондитер. Сезон 3. 11-я серия - «Регионы России 2»

03:50 Кондитер. Сезон 3. 3-я серия - «Подмосковье»

04:45 Пятница News. 182-я серия



МИР



05:00 Развод

05:35 Наше кино. История большой любви

06:00 Мама-детектив. 6-я - 10-я серии

10:00 Новости

10:10 Мама-детектив. 10-я - 12-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:15 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:30 Игра в кино

20:05 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:40 Осторожно, вирус!

22:35 Назад в будущее

23:30 Гаишники

02:10 Весна

03:55 Развод



Время начала передач - московское.



















Программа передач СТС на 11 октября 2022 Программа передач, ТВ программа на 10 октября 2022 Программа передач Пятница на 11 октября 2022 Программа передач ТНТ на 10 октября 2022 Программа передач Культура на 11 октября 2022









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