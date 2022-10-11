Программа передач ТВЦ на 11 октября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 11 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач ТВЦ на 11.10.2022
04:40 Короли эпизода. Евгений Шутов
05:20 Мой герой. Юрий Кара
06:00 Настроение
08:15 Доктор И... Косметология вчера и сегодня
08:50 Танцы на песке. 3-я серия
09:40 Танцы на песке. 4-я серия
10:40 Их разлучит только смерть
11:30 События
11:50 Трюфельный пёс королевы Джованны. 3-я серия
12:45 Трюфельный пёс королевы Джованны. 4-я серия
13:40 Мой герой. Михаил Барщевский
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Следователь Горчакова. 19-я серия
16:00 Следователь Горчакова. 20-я серия
16:55 Звёзды против воров
17:50 События
18:15 Репейник. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Закон и порядок
23:05 90-е. Хиты дискотек и пьянок. Фильм 1-й
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Женщины Сталина
01:25 Барбара Брыльска. Злой ангел
02:05 Самые влиятельные женщины мира. Голда Меир
02:45 Осторожно, мошенники! Интим из Интернета
03:15 Следователь Горчакова. 19-я серия
03:55 Следователь Горчакова. 20-я серия
04:40 Короли эпизода. Станислав Чекан
В программе передач возможны изменения.