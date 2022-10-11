Программа передач ТВЦ на 11 октября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 11 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач ТВЦ на 11.10.2022



04:40 Короли эпизода. Евгений Шутов

05:20 Мой герой. Юрий Кара

06:00 Настроение

08:15 Доктор И... Косметология вчера и сегодня

08:50 Танцы на песке. 3-я серия

09:40 Танцы на песке. 4-я серия

10:40 Их разлучит только смерть

11:30 События

11:50 Трюфельный пёс королевы Джованны. 3-я серия

12:45 Трюфельный пёс королевы Джованны. 4-я серия

13:40 Мой герой. Михаил Барщевский

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Следователь Горчакова. 19-я серия

16:00 Следователь Горчакова. 20-я серия

16:55 Звёзды против воров

17:50 События

18:15 Репейник. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Закон и порядок

23:05 90-е. Хиты дискотек и пьянок. Фильм 1-й

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Женщины Сталина

01:25 Барбара Брыльска. Злой ангел

02:05 Самые влиятельные женщины мира. Голда Меир

02:45 Осторожно, мошенники! Интим из Интернета

03:15 Следователь Горчакова. 19-я серия

03:55 Следователь Горчакова. 20-я серия

04:40 Короли эпизода. Станислав Чекан



В программе передач возможны изменения.