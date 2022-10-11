Программа передач 5 канал на 11 октября 2022

Телепрограмма 5 канала на 11 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.



Программа передач 5 канал на 11.10.2022



05:00 Известия

05:50 Море. Горы. Керамзит. 1-я - 4-я серии

09:00 Известия

09:25 Одессит. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:25 Куба. Личное дело. 11-я - 15-я серии

17:30 Известия

18:00 Куба. Личное дело. 15-я - 16-я серии

19:50 След. Дети Надежды

20:55 След. Шок

21:40 След. Доброжелатель

22:25 След. Липкие лапки

23:10 Свои-5. Алгоритм страха

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Ладья Харона

01:15 След. Группа единокровных

01:50 След. Надежное плечо

02:25 След. Гейша онлайн

03:05 Детективы. Семечки

03:40 Детективы. Таксист

04:05 Детективы. Удар в голову

04:35 Детективы. Бюстик Гёте



В программе передач возможны изменения.