Программа передач 5 канал на 11 октября 2022

Телепрограмма 5 канала на 11 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.
Программа передач 5 канал на 11.10.2022
05:00 Известия
05:50 Море. Горы. Керамзит. 1-я - 4-я серии
09:00 Известия
09:25 Одессит. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:25 Куба. Личное дело. 11-я - 15-я серии
17:30 Известия
18:00 Куба. Личное дело. 15-я - 16-я серии
19:50 След. Дети Надежды
20:55 След. Шок
21:40 След. Доброжелатель
22:25 След. Липкие лапки
23:10 Свои-5. Алгоритм страха
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Ладья Харона
01:15 След. Группа единокровных
01:50 След. Надежное плечо
02:25 След. Гейша онлайн
03:05 Детективы. Семечки
03:40 Детективы. Таксист
04:05 Детективы. Удар в голову
04:35 Детективы. Бюстик Гёте
В программе передач возможны изменения.