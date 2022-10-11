Программа передач Домашний на 11 октября 2022

Телепрограмма Домашний на 11 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Домашний на 11.10.2022



03:30 Женская консультация

05:10 6 кадров

05:40 По делам несовершеннолетних

09:20 Давай разведёмся!

10:20 Тест на отцовство

12:25 Понять. Простить. «Иметь или не иметь». «Житейская история»

13:30 Порча. Мёртвая подруга

14:00 Знахарка. Горечь предательства

14:35 Верну любимого. Подружка

15:10 Пленница. 5-я - 8-я серии

19:00 Цыганка. 4-я - 6-я серии

22:00 Порча. «Затхлая вода«. «Пика«

23:00 Знахарка. Горечь предательства

23:30 Верну любимого. Подружка

00:00 Понять. Простить. «Иметь или не иметь». «Житейская история»

01:00 Тест на отцовство

02:40 Давай разведёмся!

03:30 Женская консультация



В программе передач возможны изменения.