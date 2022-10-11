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Программа передач Домашний на 11 октября 2022


Телепрограмма Домашний на 11 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Домашний на 11.10.2022

03:30 Женская консультация
05:10 6 кадров
05:40 По делам несовершеннолетних
09:20 Давай разведёмся!
10:20 Тест на отцовство
12:25 Понять. Простить. «Иметь или не иметь». «Житейская история»
13:30 Порча. Мёртвая подруга
14:00 Знахарка. Горечь предательства
14:35 Верну любимого. Подружка
15:10 Пленница. 5-я - 8-я серии
19:00 Цыганка. 4-я - 6-я серии
22:00 Порча. «Затхлая вода«. «Пика«
23:00 Знахарка. Горечь предательства
23:30 Верну любимого. Подружка
00:00 Понять. Простить. «Иметь или не иметь». «Житейская история»
01:00 Тест на отцовство
02:40 Давай разведёмся!
03:30 Женская консультация

В программе передач возможны изменения.









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