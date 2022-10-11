Программа передач ТНТ на 11 октября 2022

Телепрограмма ТНТ на 11 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач ТНТ на 11.10.2022



04:55 Открытый микрофон. Сезон 6. 128-я серия

05:45 Однажды в России. Спецдайджест. 5-я серия

06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 7-я серия

07:00 Интерны. 22-я - 25-я серии

09:00 Универ. Сезон 7. 256-я - 261-я серии

12:00 СашаТаня. 51-я - 56-я серии

15:00 Влюбись, если сможешь. 1-я серия

16:10 Влюбись, если сможешь. 2-я серия

17:00 Ольга. 21-я - 26-я серии

20:00 Нина. 6-я серия

20:30 Нина. 7-я серия

21:00 Развод. 11-я серия

21:30 Развод. 12-я серия

22:00 Влюбись, если сможешь. 3-я серия

22:45 Неадекватные люди-2

01:10 Импровизация. Сезон 5. 116-я серия

02:05 Импровизация. Сезон 5. 118-я серия

02:50 Comedy Баттл. 11-я серия

03:40 Открытый микрофон. Сезон 6. 129-я серия

04:30 Открытый микрофон. Сезон 6. 130-я серия



В программе передач возможны изменения.