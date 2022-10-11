Программа передач Матч ТВ на 11 октября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 11 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Матч ТВ на 11.10.2022
04:05 Спартакиада сильнейших. Вызов принят
05:05 Громко
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Еврофутбол. Обзор
11:30 Есть тема!
13:00 Новости
13:05 Специальный репортаж
13:25 Смешанные единоборства. UFC. А. Нуньес - Ф. Спенсер
14:40 Все на Матч!
15:15 Новости
15:20 Все на Матч!
15:55 Бадминтон. Чемпионат России. Прямой эфир
19:00 Новости
19:05 Все на Матч!
19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Копенгаген» (Дания) - «Манчестер Сити» (Англия). Прямой эфир
21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Милан» (Италия) - «Челси» (Англия). Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ (Франция) - «Бенфика» (Португалия)
02:55 Новости
03:00 Еврофутбол. Обзор
04:05 Больше, чем футбол
В программе передач возможны изменения.