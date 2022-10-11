Программа передач Матч ТВ на 11 октября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 11 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Матч ТВ на 11.10.2022



04:05 Спартакиада сильнейших. Вызов принят

05:05 Громко

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Еврофутбол. Обзор

11:30 Есть тема!

13:00 Новости

13:05 Специальный репортаж

13:25 Смешанные единоборства. UFC. А. Нуньес - Ф. Спенсер

14:40 Все на Матч!

15:15 Новости

15:20 Все на Матч!

15:55 Бадминтон. Чемпионат России. Прямой эфир

19:00 Новости

19:05 Все на Матч!

19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Копенгаген» (Дания) - «Манчестер Сити» (Англия). Прямой эфир

21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Милан» (Италия) - «Челси» (Англия). Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ (Франция) - «Бенфика» (Португалия)

02:55 Новости

03:00 Еврофутбол. Обзор

04:05 Больше, чем футбол



В программе передач возможны изменения.