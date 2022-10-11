Программа передач Звезда на 11 октября 2022

Телепрограмма Звезда на 11 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Звезда на 11.10.2022
03:25 Последний бронепоезд. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Государственная граница. 2-я серия - «Восточный рубеж»
10:55 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 На рубеже. Ответный удар. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 На рубеже. Ответный удар. 1-я - 4-я серии
17:10 Легенды разведки. Николай Кузнецов
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Неизвестные сражения Великой Отечественной. Битва за Великие Луки
19:40 Улика из прошлого. Укол ненависти. Тайна наркотиков ВСУ
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Государственная граница. 2-я серия - «Восточный рубеж»
00:50 Сыщик
03:05 Оружие Победы
03:15 Кадеты. 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.