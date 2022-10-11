Программа передач Звезда на 11 октября 2022

Телепрограмма Звезда на 11 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Звезда на 11.10.2022



03:25 Последний бронепоезд. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Государственная граница. 2-я серия - «Восточный рубеж»

10:55 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 На рубеже. Ответный удар. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 На рубеже. Ответный удар. 1-я - 4-я серии

17:10 Легенды разведки. Николай Кузнецов

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Неизвестные сражения Великой Отечественной. Битва за Великие Луки

19:40 Улика из прошлого. Укол ненависти. Тайна наркотиков ВСУ

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:20 Государственная граница. 2-я серия - «Восточный рубеж»

00:50 Сыщик

03:05 Оружие Победы

03:15 Кадеты. 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.