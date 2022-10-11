Программа передач Культура на 11 октября 2022

Телепрограмма Культура на 11 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Культура на 11.10.2022
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Театр Российской Армии
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Владимир Зельдин
07:30 Новости культуры
07:35 Короли Европы в последней битве за Англию. 1-я серия
08:40 Новости культуры
08:45 Кража. 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Оленёнок». «Моржи». «Краснозобая казарка». Фильмы Юрия Ледина. 1969 -1972
12:00 Первые в мире. Трамвай Пироцкого
12:20 Спрут-3. 6-я серия
13:20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Гайто Газданов. «Вечер у Клэр»
14:05 Жизнь и смерть Чайковского
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Эрмитаж. Биологи. Первая линия обороны
15:50 Сати. Нескучная классика... С Екатериной Шипулиной
16:35 Вся королевская рать. 2-я серия
17:45 Роман в камне. Ярославль. Замок Никиты Понизовкина
18:10 Солисты XXI века. Филипп Копачевский
19:00 Уроки русского. Чтения. Надежда Тэффи. «Выбор креста», «Ревность». Читает Ольга Тумайкина
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Семинар. Екатерина Гресь. «Любовь с точки зрения философии»
20:45 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Искусственный отбор
21:40 Белая студия
22:20 Спрут-3. 7-я серия
23:20 Запечатленное время. Играет Ван Клиберн
23:45 Цвет времени. Тициан
00:00 Новости культуры
00:20 ХX век. «Оленёнок». «Моржи». «Краснозобая казарка». Фильмы Юрия Ледина. 1969 -1972
01:10 Короли Европы в последней битве за Англию. 2-я серия
02:10 Солисты XXI века. Константин Емельянов
В программе передач возможны изменения.