Программа передач Культура на 11 октября 2022

Телепрограмма Культура на 11 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Культура на 11.10.2022



06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Театр Российской Армии

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Владимир Зельдин

07:30 Новости культуры

07:35 Короли Европы в последней битве за Англию. 1-я серия

08:40 Новости культуры

08:45 Кража. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Оленёнок». «Моржи». «Краснозобая казарка». Фильмы Юрия Ледина. 1969 -1972

12:00 Первые в мире. Трамвай Пироцкого

12:20 Спрут-3. 6-я серия

13:20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Гайто Газданов. «Вечер у Клэр»

14:05 Жизнь и смерть Чайковского

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Книги

15:20 Эрмитаж. Биологи. Первая линия обороны

15:50 Сати. Нескучная классика... С Екатериной Шипулиной

16:35 Вся королевская рать. 2-я серия

17:45 Роман в камне. Ярославль. Замок Никиты Понизовкина

18:10 Солисты XXI века. Филипп Копачевский

19:00 Уроки русского. Чтения. Надежда Тэффи. «Выбор креста», «Ревность». Читает Ольга Тумайкина

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Семинар. Екатерина Гресь. «Любовь с точки зрения философии»

20:45 Спокойной ночи, малыши!

21:00 Искусственный отбор

21:40 Белая студия

22:20 Спрут-3. 7-я серия

23:20 Запечатленное время. Играет Ван Клиберн

23:45 Цвет времени. Тициан

00:00 Новости культуры

00:20 ХX век. «Оленёнок». «Моржи». «Краснозобая казарка». Фильмы Юрия Ледина. 1969 -1972

01:10 Короли Европы в последней битве за Англию. 2-я серия

02:10 Солисты XXI века. Константин Емельянов



В программе передач возможны изменения.



















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