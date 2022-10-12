Программа передач, ТВ программа на 12 октября 2022

Программа передач телеканалов России на среду 12 октября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 12.10.2022



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Собор». В честь 350-летия Петра Великого. 11-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Чайки. 15-я серия

22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

01:00 Морозова. Сезон 2. 13-я серия - «Мать и сын»

02:00 Морозова. Сезон 2. 14-я серия - «Адвокат дьявола»

02:55 Срочно в номер! На службе закона. «Французский сувенир», 1-я и 2-я серии



ТВЦ



04:40 Короли эпизода. Станислав Чекан

05:20 Мой герой. Михаил Барщевский

06:00 Настроение

08:15 Доктор И... Расстройства сна

08:55 Танцы на углях. 1-я серия

09:45 Танцы на углях. 2-я серия

10:40 Вторая семья: жизнь на разрыв

11:30 События

11:50 Алтарь Тристана. 1-я серия

12:45 Алтарь Тристана. 2-я серия

13:40 Мой герой. Мария Киселёва

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Чистосердечное призвание. 1-я серия

16:00 Чистосердечное призвание. 2-я серия

16:55 Последняя воля звёзд

17:50 События

18:15 Танго для одной. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Хватит слухов! 60-я серия

23:10 90-е. Хиты дискотек и пьянок. Фильм 2-й

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Битва за наследство. Фильм 8-й

01:25 Знак качества. Сладости ручной работы

02:05 Женщины, мечтавшие о власти. Лени Рифеншталь

02:45 Осторожно, мошенники! Ваша карта бита!

03:15 Чистосердечное призвание. 1-я серия

03:55 Чистосердечное призвание. 2-я серия

04:45 Короли эпизода. Николай Парфёнов



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Капкан для опера

05:40 Улицы разбитых фонарей-14. Смерть в отеле

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. Своя земля. «Месть», 1-я и 2-я серии. «Кошмар на улице Цветочная», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. Своя земля. «Месть», 1-я и 2-я серии. «Кошмар на улице Цветочная», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Семья для неродных двойняшек!

19:00 Сегодня

20:00 Лихач-2. «Белые ночи», 1-я и 2-я серии

22:00 Балабол-4. «Бои без правил», 1-я и 2-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Балабол-4. «Бои без правил», 1-я и 2-я серии

00:10 Отстегните ремни. 7-я серия

01:10 Отстегните ремни. 8-я серия

01:55 Агентство скрытых камер. Одноклассник

02:25 Агентство скрытых камер. Спасение грешницы

02:55 Их нравы!

03:20 Мент в законе-9. «Подстава», 3-я и 4-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Фамильные ценности



5 канал



05:00 Известия

05:50 Море. Горы. Керамзит. 5-я - 8-я серии

09:00 Известия

09:25 Мужские каникулы. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:25 Куба. Личное дело. 15-я - 18-я серии

17:30 Известия

18:00 Куба. Личное дело. 19-я - 20-я серии

19:50 След. Анонимные алкоголики

20:55 След. Город-сад

21:40 След. Диета звезд

22:25 След. Исповедь мёртвой головы

23:10 Свои-5. Граффити

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Ребенок Розмаринова

01:10 След. Депозит 1

01:55 След. Депозит 2

02:35 След. Бывший

03:10 Детективы. Всё просто

03:45 Детективы. Короткое замыкание

04:15 Детективы. Черный пистолет



Домашний



03:30 Женская консультация

05:10 6 кадров

05:25 По делам несовершеннолетних

09:05 Давай разведёмся!

10:05 Тест на отцовство

12:15 Понять. Простить. «Бытовое коварство». «Выжившая»

13:20 Порча. Укусы

13:50 Знахарка. Послушная

14:25 Верну любимого. Мои девочки

15:00 Пять лет спустя. 1-я - 4-я серии

19:00 Цыганка. 7-я - 9-я серии

22:05 Порча. 182-я серия - «Наказать обидчика». 184-я серия - «Ведьма»

23:05 Знахарка. 180-я серия - «Послушная»

23:35 Верну любимого. 96-я серия - «Мои девочки»

00:05 Понять. Простить. «Бытовое коварство». «Выжившая»

01:05 Тест на отцовство. 395-я и 396-я серии

02:45 Давай разведемся! 554-я серия

03:35 Женская консультация. 39-я и 40-я серии



ТНТ



04:30 Открытый микрофон. Сезон 6. 130-я серия

05:15 Однажды в России. Спецдайджест. 8-я серия

06:00 Однажды в России. Спецдайджест. 9-я серия

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 12-я серия

07:00 Интерны. 26-я серия

07:30 Интерны. 27-я серия

08:00 Интерны. 28-я серия

08:30 Интерны. 29-я серия

09:00 Влюбись, если сможешь. 2-я серия

10:00 Универ. Сезон 7. 262-я - 265-я серии

12:00 СашаТаня. 57-я - 62-я серии

15:00 Влюбись, если сможешь. 3-я серия

16:00 Влюбись, если сможешь. 4-я серия

17:00 Ольга. 27-я - 32-я серии

20:00 Нина. 7-я серия

20:30 Нина. 8-я серия

21:00 Развод. 13-я серия

21:30 Развод. 14-я серия

22:00 Влюбись, если сможешь. 5-я серия

22:45 Война полов

00:35 Импровизация. Сезон 5. 121-я - 123-я серии

03:05 Comedy Баттл. 12-я серия

03:55 Открытый микрофон. Сезон 6. 131-я серия

04:40 Открытый микрофон. Сезон 6. 132-я серия - «Финал»





СТС



05:00 6 кадров. Сезон 3. 10-я серия

05:20 6 кадров

05:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 106-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 128-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 132-я серия

06:05 Три кота. Проснуться вовремя

06:10 Три кота. Таинственный тортоежка

06:15 Три кота

06:20 Три кота. Как мыть лапки

06:25 Забавные истории

06:45 Рождественские истории

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Тётя Марта

09:05 Воронины. Сезон 10. 14-я серия

09:35 Воронины. Сезон 10. 5-я серия

10:05 Форт Боярд. Сезон 2. 4-я серия

12:05 Боги Египта

14:40 Родком. Сезон 2. 5-я - 11-я серии

18:30 Тётя Марта

19:30 Тётя Марта

20:00 Притяжение

22:25 Вторжение

00:45 Дракулов

02:05 6 кадров. Сезон 3. 11-я - 18-я серии



Матч ТВ



04:05 Больше, чем футбол

05:05 Правила игры

05:30 Наши иностранцы

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

11:30 Есть тема!

13:00 Новости

13:05 Специальный репортаж

13:25 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights. В. Минеев - М. Исмаилов

14:40 Все на Матч!

15:15 Новости

15:20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

16:25 Вид сверху

16:55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань). Прямой эфир

19:15 Все на Матч!

19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи» (Италия) - «Аякс» (Нидерланды). Прямой эфир

21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» (Испания) - «Интер» (Италия). Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Футбол. Лига чемпионов. «Рейнджерс» (Шотландия) - «Ливерпуль» (Англия)

02:55 Новости

03:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

04:05 Больше, чем футбол



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Заступник

22:00 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Криминальное чтиво

03:00 Самые шокирующие гипотезы

03:45 Тайны Чапман

04:35 Документальный проект



Звезда



05:00 Кадеты. 3-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Государственная граница. 1-я серия - «Красный песок»

10:55 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Летучий отряд

15:00 Военные новости

15:05 Летучий отряд

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Неизвестные сражения Великой Отечественной. Под натиском финнов. 1941 год

19:40 Секретные материалы

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:20 Государственная граница. 1-я серия - «Красный песок»

00:50 Неподсуден

02:15 Девушка с характером

03:40 Оружие Победы

03:50 Летучий отряд. Фильм 1-й



Культура



06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва. Квартиры ученых

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Любовь Орлова

07:30 Новости культуры

07:35 Короли Европы в последней битве за Англию. 2-я серия

08:40 Новости культуры

08:45 Вся королевская рать. 1-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. Л. Макарова, Т. Синявская, Ю. Мазурок, Г. Ковалева, Ф. Чеханков, О. Ченчикова в фильме-концерте «Карамболина-Карамболетта». 1983

12:20 Спрут-3. 7-я серия

13:15 Первые в мире. Автосани Кегресса

13:30 Искусственный отбор

14:15 Джентльменский ад. История одного концлагеря

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Кино

15:20 Настоящее-прошедшее. Поиски и находки. Пётр Рычков. Пещера для Колумба

15:50 Белая студия

16:35 Вся королевская рать. 3-я серия

17:35 Роман в камне. Франция. Замок Шенонсо

18:00 Солисты XXI века. Даниил Трифонов

19:00 Уроки русского. Чтения. Аркадий Аверченко. «Здание на песке», «Знаток женского сердца». Читает Вячеслав Ковалёв

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Семинар. Иван Хватов. «Эволюционное происхождение психики»

20:45 Спокойной ночи, малыши!

21:00 Абсолютный слух

21:40 Власть факта. Доктрина Монро

22:20 Спрут-4. 1-я серия

00:00 Новости культуры

00:20 ХX век. Л. Макарова, Т. Синявская, Ю. Мазурок, Г. Ковалева, Ф. Чеханков, О. Ченчикова в фильме-концерте «Карамболина-Карамболетта». 1983

01:30 Короли Европы в последней битве за Англию. 3-я серия

02:30 Роман в камне. Ярославль. Замок Никиты Понизовкина



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»

05:30 Пятница News. 182-я серия

05:50 Кондитер. Сезон 3. 1-я серия - «Москва»

06:50 Кондитер. Сезон 3. 2-я серия - «Приволжьем

08:00 Комиссар Рекс. Сезон 4. 5-я серия

10:10 На ножах. Сезон 4. 5-я серия - «Москва. Валисоти»

11:10 На ножах. Сезон 6. 14-я серия - «Адлер. Bierman»

12:10 Адский шеф. Сезон 1. 8-я серия

15:00 На ножах. Сезон 6. 9-я серия - «Сочи. Ганс»

16:00 На ножах. Сезон 5. 1-я серия - «Ростов-на-Дону. Corfu»

17:00 На ножах. Сезон 5. 2-я серия - «Саранск. Super Good»

18:10 На ножах. Сезон 5. 3-я серия - «Ульяновск. Бульба»

19:00 Адский шеф. Сезон 1. 9-я серия

21:20 Молодые ножи. Сезон 1. 6-я серия - «Наталия Медведева»

22:30 Молодые ножи. Сезон 1. 4-я серия - «Екатерина Скулкина»

23:50 Срочная доставка

01:10 Пятница News. 184-я серия

01:40 Кондитер. Сезон 3. 4-я серия - «Санкт-Петербург»

02:40 Кондитер. Сезон 3. 5-я серия - «Центральный федеральный округ»

03:30 Пятница News. 183-я серия

04:00 Черный список. Сезон 2. 3-я серия - «Нетрадиционная медицина и кондитеры»



МИР



05:00 Развод

07:00 Наше кино. История большой любви

07:30 Покровские ворота

10:00 Новости

10:10 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен

11:30 Старик Хоттабыч

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:15 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:30 Игра в кино

20:05 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:40 Осторожно, вирус!

22:35 Назад в будущее

23:30 Гаишники

02:10 Наше кино. История большой любви. К 65-летию фильма «Летят журавли»

02:35 Музыкальная история

04:00 Развод



Время начала передач - московское.



















Программа передач Пятница на 12 октября 2022 Программа передач Культура на 12 октября 2022 Программа передач ТНТ на 12 октября 2022 Программа передач, ТВ программа на 11 октября 2022 Программа передач ТНТ на 10 октября 2022









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