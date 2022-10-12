Программа передач, ТВ программа на 12 октября 2022

Программа передач телеканалов России на среду 12 октября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 12.10.2022
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Собор». В честь 350-летия Петра Великого. 11-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Чайки. 15-я серия
22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
01:00 Морозова. Сезон 2. 13-я серия - «Мать и сын»
02:00 Морозова. Сезон 2. 14-я серия - «Адвокат дьявола»
02:55 Срочно в номер! На службе закона. «Французский сувенир», 1-я и 2-я серии
ТВЦ
04:40 Короли эпизода. Станислав Чекан
05:20 Мой герой. Михаил Барщевский
06:00 Настроение
08:15 Доктор И... Расстройства сна
08:55 Танцы на углях. 1-я серия
09:45 Танцы на углях. 2-я серия
10:40 Вторая семья: жизнь на разрыв
11:30 События
11:50 Алтарь Тристана. 1-я серия
12:45 Алтарь Тристана. 2-я серия
13:40 Мой герой. Мария Киселёва
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Чистосердечное призвание. 1-я серия
16:00 Чистосердечное призвание. 2-я серия
16:55 Последняя воля звёзд
17:50 События
18:15 Танго для одной. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Хватит слухов! 60-я серия
23:10 90-е. Хиты дискотек и пьянок. Фильм 2-й
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Битва за наследство. Фильм 8-й
01:25 Знак качества. Сладости ручной работы
02:05 Женщины, мечтавшие о власти. Лени Рифеншталь
02:45 Осторожно, мошенники! Ваша карта бита!
03:15 Чистосердечное призвание. 1-я серия
03:55 Чистосердечное призвание. 2-я серия
04:45 Короли эпизода. Николай Парфёнов
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Капкан для опера
05:40 Улицы разбитых фонарей-14. Смерть в отеле
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Месть», 1-я и 2-я серии. «Кошмар на улице Цветочная», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Месть», 1-я и 2-я серии. «Кошмар на улице Цветочная», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Семья для неродных двойняшек!
19:00 Сегодня
20:00 Лихач-2. «Белые ночи», 1-я и 2-я серии
22:00 Балабол-4. «Бои без правил», 1-я и 2-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Балабол-4. «Бои без правил», 1-я и 2-я серии
00:10 Отстегните ремни. 7-я серия
01:10 Отстегните ремни. 8-я серия
01:55 Агентство скрытых камер. Одноклассник
02:25 Агентство скрытых камер. Спасение грешницы
02:55 Их нравы!
03:20 Мент в законе-9. «Подстава», 3-я и 4-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Фамильные ценности
5 канал
05:00 Известия
05:50 Море. Горы. Керамзит. 5-я - 8-я серии
09:00 Известия
09:25 Мужские каникулы. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:25 Куба. Личное дело. 15-я - 18-я серии
17:30 Известия
18:00 Куба. Личное дело. 19-я - 20-я серии
19:50 След. Анонимные алкоголики
20:55 След. Город-сад
21:40 След. Диета звезд
22:25 След. Исповедь мёртвой головы
23:10 Свои-5. Граффити
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Ребенок Розмаринова
01:10 След. Депозит 1
01:55 След. Депозит 2
02:35 След. Бывший
03:10 Детективы. Всё просто
03:45 Детективы. Короткое замыкание
04:15 Детективы. Черный пистолет
Домашний
03:30 Женская консультация
05:10 6 кадров
05:25 По делам несовершеннолетних
09:05 Давай разведёмся!
10:05 Тест на отцовство
12:15 Понять. Простить. «Бытовое коварство». «Выжившая»
13:20 Порча. Укусы
13:50 Знахарка. Послушная
14:25 Верну любимого. Мои девочки
15:00 Пять лет спустя. 1-я - 4-я серии
19:00 Цыганка. 7-я - 9-я серии
22:05 Порча. 182-я серия - «Наказать обидчика». 184-я серия - «Ведьма»
23:05 Знахарка. 180-я серия - «Послушная»
23:35 Верну любимого. 96-я серия - «Мои девочки»
00:05 Понять. Простить. «Бытовое коварство». «Выжившая»
01:05 Тест на отцовство. 395-я и 396-я серии
02:45 Давай разведемся! 554-я серия
03:35 Женская консультация. 39-я и 40-я серии
ТНТ
04:30 Открытый микрофон. Сезон 6. 130-я серия
05:15 Однажды в России. Спецдайджест. 8-я серия
06:00 Однажды в России. Спецдайджест. 9-я серия
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 12-я серия
07:00 Интерны. 26-я серия
07:30 Интерны. 27-я серия
08:00 Интерны. 28-я серия
08:30 Интерны. 29-я серия
09:00 Влюбись, если сможешь. 2-я серия
10:00 Универ. Сезон 7. 262-я - 265-я серии
12:00 СашаТаня. 57-я - 62-я серии
15:00 Влюбись, если сможешь. 3-я серия
16:00 Влюбись, если сможешь. 4-я серия
17:00 Ольга. 27-я - 32-я серии
20:00 Нина. 7-я серия
20:30 Нина. 8-я серия
21:00 Развод. 13-я серия
21:30 Развод. 14-я серия
22:00 Влюбись, если сможешь. 5-я серия
22:45 Война полов
00:35 Импровизация. Сезон 5. 121-я - 123-я серии
03:05 Comedy Баттл. 12-я серия
03:55 Открытый микрофон. Сезон 6. 131-я серия
04:40 Открытый микрофон. Сезон 6. 132-я серия - «Финал»
СТС
05:00 6 кадров. Сезон 3. 10-я серия
05:20 6 кадров
05:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 106-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 128-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 132-я серия
06:05 Три кота. Проснуться вовремя
06:10 Три кота. Таинственный тортоежка
06:15 Три кота
06:20 Три кота. Как мыть лапки
06:25 Забавные истории
06:45 Рождественские истории
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Тётя Марта
09:05 Воронины. Сезон 10. 14-я серия
09:35 Воронины. Сезон 10. 5-я серия
10:05 Форт Боярд. Сезон 2. 4-я серия
12:05 Боги Египта
14:40 Родком. Сезон 2. 5-я - 11-я серии
18:30 Тётя Марта
19:30 Тётя Марта
20:00 Притяжение
22:25 Вторжение
00:45 Дракулов
02:05 6 кадров. Сезон 3. 11-я - 18-я серии
Матч ТВ
04:05 Больше, чем футбол
05:05 Правила игры
05:30 Наши иностранцы
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
11:30 Есть тема!
13:00 Новости
13:05 Специальный репортаж
13:25 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights. В. Минеев - М. Исмаилов
14:40 Все на Матч!
15:15 Новости
15:20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
16:25 Вид сверху
16:55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань). Прямой эфир
19:15 Все на Матч!
19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи» (Италия) - «Аякс» (Нидерланды). Прямой эфир
21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» (Испания) - «Интер» (Италия). Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Футбол. Лига чемпионов. «Рейнджерс» (Шотландия) - «Ливерпуль» (Англия)
02:55 Новости
03:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
04:05 Больше, чем футбол
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Заступник
22:00 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Криминальное чтиво
03:00 Самые шокирующие гипотезы
03:45 Тайны Чапман
04:35 Документальный проект
Звезда
05:00 Кадеты. 3-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Государственная граница. 1-я серия - «Красный песок»
10:55 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Летучий отряд
15:00 Военные новости
15:05 Летучий отряд
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Неизвестные сражения Великой Отечественной. Под натиском финнов. 1941 год
19:40 Секретные материалы
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Государственная граница. 1-я серия - «Красный песок»
00:50 Неподсуден
02:15 Девушка с характером
03:40 Оружие Победы
03:50 Летучий отряд. Фильм 1-й
Культура
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва. Квартиры ученых
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Любовь Орлова
07:30 Новости культуры
07:35 Короли Европы в последней битве за Англию. 2-я серия
08:40 Новости культуры
08:45 Вся королевская рать. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. Л. Макарова, Т. Синявская, Ю. Мазурок, Г. Ковалева, Ф. Чеханков, О. Ченчикова в фильме-концерте «Карамболина-Карамболетта». 1983
12:20 Спрут-3. 7-я серия
13:15 Первые в мире. Автосани Кегресса
13:30 Искусственный отбор
14:15 Джентльменский ад. История одного концлагеря
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Настоящее-прошедшее. Поиски и находки. Пётр Рычков. Пещера для Колумба
15:50 Белая студия
16:35 Вся королевская рать. 3-я серия
17:35 Роман в камне. Франция. Замок Шенонсо
18:00 Солисты XXI века. Даниил Трифонов
19:00 Уроки русского. Чтения. Аркадий Аверченко. «Здание на песке», «Знаток женского сердца». Читает Вячеслав Ковалёв
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Семинар. Иван Хватов. «Эволюционное происхождение психики»
20:45 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Абсолютный слух
21:40 Власть факта. Доктрина Монро
22:20 Спрут-4. 1-я серия
00:00 Новости культуры
00:20 ХX век. Л. Макарова, Т. Синявская, Ю. Мазурок, Г. Ковалева, Ф. Чеханков, О. Ченчикова в фильме-концерте «Карамболина-Карамболетта». 1983
01:30 Короли Европы в последней битве за Англию. 3-я серия
02:30 Роман в камне. Ярославль. Замок Никиты Понизовкина
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»
05:30 Пятница News. 182-я серия
05:50 Кондитер. Сезон 3. 1-я серия - «Москва»
06:50 Кондитер. Сезон 3. 2-я серия - «Приволжьем
08:00 Комиссар Рекс. Сезон 4. 5-я серия
10:10 На ножах. Сезон 4. 5-я серия - «Москва. Валисоти»
11:10 На ножах. Сезон 6. 14-я серия - «Адлер. Bierman»
12:10 Адский шеф. Сезон 1. 8-я серия
15:00 На ножах. Сезон 6. 9-я серия - «Сочи. Ганс»
16:00 На ножах. Сезон 5. 1-я серия - «Ростов-на-Дону. Corfu»
17:00 На ножах. Сезон 5. 2-я серия - «Саранск. Super Good»
18:10 На ножах. Сезон 5. 3-я серия - «Ульяновск. Бульба»
19:00 Адский шеф. Сезон 1. 9-я серия
21:20 Молодые ножи. Сезон 1. 6-я серия - «Наталия Медведева»
22:30 Молодые ножи. Сезон 1. 4-я серия - «Екатерина Скулкина»
23:50 Срочная доставка
01:10 Пятница News. 184-я серия
01:40 Кондитер. Сезон 3. 4-я серия - «Санкт-Петербург»
02:40 Кондитер. Сезон 3. 5-я серия - «Центральный федеральный округ»
03:30 Пятница News. 183-я серия
04:00 Черный список. Сезон 2. 3-я серия - «Нетрадиционная медицина и кондитеры»
МИР
05:00 Развод
07:00 Наше кино. История большой любви
07:30 Покровские ворота
10:00 Новости
10:10 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
11:30 Старик Хоттабыч
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:15 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:30 Игра в кино
20:05 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:40 Осторожно, вирус!
22:35 Назад в будущее
23:30 Гаишники
02:10 Наше кино. История большой любви. К 65-летию фильма «Летят журавли»
02:35 Музыкальная история
04:00 Развод
Время начала передач - московское.