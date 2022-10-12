Программа передач НТВ на 12 октября 2022

Телепрограмма НТВ на 12 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач НТВ на 12.10.2022



04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Капкан для опера

05:40 Улицы разбитых фонарей-14. Смерть в отеле

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. Своя земля. «Месть», 1-я и 2-я серии. «Кошмар на улице Цветочная», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. Своя земля. «Месть», 1-я и 2-я серии. «Кошмар на улице Цветочная», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Семья для неродных двойняшек!

19:00 Сегодня

20:00 Лихач-2. «Белые ночи», 1-я и 2-я серии

22:00 Балабол-4. «Бои без правил», 1-я и 2-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Балабол-4. «Бои без правил», 1-я и 2-я серии

00:10 Отстегните ремни. 7-я серия

01:10 Отстегните ремни. 8-я серия

01:55 Агентство скрытых камер. Одноклассник

02:25 Агентство скрытых камер. Спасение грешницы

02:55 Их нравы!

03:20 Мент в законе-9. «Подстава», 3-я и 4-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Фамильные ценности



В программе передач возможны изменения.