Программа передач 5 канал на 12 октября 2022

Телепрограмма 5 канала на 12 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.



Программа передач 5 канал на 12.10.2022



05:00 Известия

05:50 Море. Горы. Керамзит. 5-я - 8-я серии

09:00 Известия

09:25 Мужские каникулы. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:25 Куба. Личное дело. 15-я - 18-я серии

17:30 Известия

18:00 Куба. Личное дело. 19-я - 20-я серии

19:50 След. Анонимные алкоголики

20:55 След. Город-сад

21:40 След. Диета звезд

22:25 След. Исповедь мёртвой головы

23:10 Свои-5. Граффити

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Ребенок Розмаринова

01:10 След. Депозит 1

01:55 След. Депозит 2

02:35 След. Бывший

03:10 Детективы. Всё просто

03:45 Детективы. Короткое замыкание

04:15 Детективы. Черный пистолет



В программе передач возможны изменения.