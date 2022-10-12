Программа передач 5 канал на 12 октября 2022

Телепрограмма 5 канала на 12 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.
Программа передач 5 канал на 12.10.2022
05:00 Известия
05:50 Море. Горы. Керамзит. 5-я - 8-я серии
09:00 Известия
09:25 Мужские каникулы. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:25 Куба. Личное дело. 15-я - 18-я серии
17:30 Известия
18:00 Куба. Личное дело. 19-я - 20-я серии
19:50 След. Анонимные алкоголики
20:55 След. Город-сад
21:40 След. Диета звезд
22:25 След. Исповедь мёртвой головы
23:10 Свои-5. Граффити
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Ребенок Розмаринова
01:10 След. Депозит 1
01:55 След. Депозит 2
02:35 След. Бывший
03:10 Детективы. Всё просто
03:45 Детективы. Короткое замыкание
04:15 Детективы. Черный пистолет
В программе передач возможны изменения.