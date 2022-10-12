Программа передач Домашний на 12 октября 2022

Телепрограмма Домашний на 12 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Домашний на 12.10.2022
03:30 Женская консультация
05:10 6 кадров
05:25 По делам несовершеннолетних
09:05 Давай разведёмся!
10:05 Тест на отцовство
12:15 Понять. Простить. «Бытовое коварство». «Выжившая»
13:20 Порча. Укусы
13:50 Знахарка. Послушная
14:25 Верну любимого. Мои девочки
15:00 Пять лет спустя. 1-я - 4-я серии
19:00 Цыганка. 7-я - 9-я серии
22:05 Порча. 182-я серия - «Наказать обидчика». 184-я серия - «Ведьма»
23:05 Знахарка. 180-я серия - «Послушная»
23:35 Верну любимого. 96-я серия - «Мои девочки»
00:05 Понять. Простить. «Бытовое коварство». «Выжившая»
01:05 Тест на отцовство. 395-я и 396-я серии
02:45 Давай разведемся! 554-я серия
03:35 Женская консультация. 39-я и 40-я серии
В программе передач возможны изменения.