Программа передач Домашний на 12 октября 2022

Телепрограмма Домашний на 12 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Домашний на 12.10.2022



03:30 Женская консультация

05:10 6 кадров

05:25 По делам несовершеннолетних

09:05 Давай разведёмся!

10:05 Тест на отцовство

12:15 Понять. Простить. «Бытовое коварство». «Выжившая»

13:20 Порча. Укусы

13:50 Знахарка. Послушная

14:25 Верну любимого. Мои девочки

15:00 Пять лет спустя. 1-я - 4-я серии

19:00 Цыганка. 7-я - 9-я серии

22:05 Порча. 182-я серия - «Наказать обидчика». 184-я серия - «Ведьма»

23:05 Знахарка. 180-я серия - «Послушная»

23:35 Верну любимого. 96-я серия - «Мои девочки»

00:05 Понять. Простить. «Бытовое коварство». «Выжившая»

01:05 Тест на отцовство. 395-я и 396-я серии

02:45 Давай разведемся! 554-я серия

03:35 Женская консультация. 39-я и 40-я серии



В программе передач возможны изменения.