Программа передач ТНТ на 12 октября 2022

Телепрограмма ТНТ на 12 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач ТНТ на 12.10.2022
04:30 Открытый микрофон. Сезон 6. 130-я серия
05:15 Однажды в России. Спецдайджест. 8-я серия
06:00 Однажды в России. Спецдайджест. 9-я серия
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 12-я серия
07:00 Интерны. 26-я серия
07:30 Интерны. 27-я серия
08:00 Интерны. 28-я серия
08:30 Интерны. 29-я серия
09:00 Влюбись, если сможешь. 2-я серия
10:00 Универ. Сезон 7. 262-я - 265-я серии
12:00 СашаТаня. 57-я - 62-я серии
15:00 Влюбись, если сможешь. 3-я серия
16:00 Влюбись, если сможешь. 4-я серия
17:00 Ольга. 27-я - 32-я серии
20:00 Нина. 7-я серия
20:30 Нина. 8-я серия
21:00 Развод. 13-я серия
21:30 Развод. 14-я серия
22:00 Влюбись, если сможешь. 5-я серия
22:45 Война полов
00:35 Импровизация. Сезон 5. 121-я - 123-я серии
03:05 Comedy Баттл. 12-я серия
03:55 Открытый микрофон. Сезон 6. 131-я серия
04:40 Открытый микрофон. Сезон 6. 132-я серия - «Финал»
В программе передач возможны изменения.