Программа передач ТНТ на 12 октября 2022

Телепрограмма ТНТ на 12 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач ТНТ на 12.10.2022



04:30 Открытый микрофон. Сезон 6. 130-я серия

05:15 Однажды в России. Спецдайджест. 8-я серия

06:00 Однажды в России. Спецдайджест. 9-я серия

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 12-я серия

07:00 Интерны. 26-я серия

07:30 Интерны. 27-я серия

08:00 Интерны. 28-я серия

08:30 Интерны. 29-я серия

09:00 Влюбись, если сможешь. 2-я серия

10:00 Универ. Сезон 7. 262-я - 265-я серии

12:00 СашаТаня. 57-я - 62-я серии

15:00 Влюбись, если сможешь. 3-я серия

16:00 Влюбись, если сможешь. 4-я серия

17:00 Ольга. 27-я - 32-я серии

20:00 Нина. 7-я серия

20:30 Нина. 8-я серия

21:00 Развод. 13-я серия

21:30 Развод. 14-я серия

22:00 Влюбись, если сможешь. 5-я серия

22:45 Война полов

00:35 Импровизация. Сезон 5. 121-я - 123-я серии

03:05 Comedy Баттл. 12-я серия

03:55 Открытый микрофон. Сезон 6. 131-я серия

04:40 Открытый микрофон. Сезон 6. 132-я серия - «Финал»



В программе передач возможны изменения.