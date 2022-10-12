Программа передач Матч ТВ на 12 октября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 12 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Матч ТВ на 12.10.2022
04:05 Больше, чем футбол
05:05 Правила игры
05:30 Наши иностранцы
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
11:30 Есть тема!
13:00 Новости
13:05 Специальный репортаж
13:25 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights. В. Минеев - М. Исмаилов
14:40 Все на Матч!
15:15 Новости
15:20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
16:25 Вид сверху
16:55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань). Прямой эфир
19:15 Все на Матч!
19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи» (Италия) - «Аякс» (Нидерланды). Прямой эфир
21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» (Испания) - «Интер» (Италия). Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Футбол. Лига чемпионов. «Рейнджерс» (Шотландия) - «Ливерпуль» (Англия)
02:55 Новости
03:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
04:05 Больше, чем футбол
В программе передач возможны изменения.