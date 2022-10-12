Программа передач Матч ТВ на 12 октября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 12 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Матч ТВ на 12.10.2022



04:05 Больше, чем футбол

05:05 Правила игры

05:30 Наши иностранцы

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

11:30 Есть тема!

13:00 Новости

13:05 Специальный репортаж

13:25 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights. В. Минеев - М. Исмаилов

14:40 Все на Матч!

15:15 Новости

15:20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

16:25 Вид сверху

16:55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань). Прямой эфир

19:15 Все на Матч!

19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи» (Италия) - «Аякс» (Нидерланды). Прямой эфир

21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» (Испания) - «Интер» (Италия). Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Футбол. Лига чемпионов. «Рейнджерс» (Шотландия) - «Ливерпуль» (Англия)

02:55 Новости

03:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

04:05 Больше, чем футбол



В программе передач возможны изменения.