Программа передач Звезда на 12 октября 2022

Телепрограмма Звезда на 12 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Звезда на 12.10.2022



05:00 Кадеты. 3-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Государственная граница. 1-я серия - «Красный песок»

10:55 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Летучий отряд

15:00 Военные новости

15:05 Летучий отряд

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Неизвестные сражения Великой Отечественной. Под натиском финнов. 1941 год

19:40 Секретные материалы

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:20 Государственная граница. 1-я серия - «Красный песок»

00:50 Неподсуден

02:15 Девушка с характером

03:40 Оружие Победы

03:50 Летучий отряд. Фильм 1-й



В программе передач возможны изменения.