Программа передач Звезда на 12 октября 2022

Телепрограмма Звезда на 12 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Звезда на 12.10.2022
05:00 Кадеты. 3-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Государственная граница. 1-я серия - «Красный песок»
10:55 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Летучий отряд
15:00 Военные новости
15:05 Летучий отряд
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Неизвестные сражения Великой Отечественной. Под натиском финнов. 1941 год
19:40 Секретные материалы
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Государственная граница. 1-я серия - «Красный песок»
00:50 Неподсуден
02:15 Девушка с характером
03:40 Оружие Победы
03:50 Летучий отряд. Фильм 1-й
В программе передач возможны изменения.